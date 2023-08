Vadim Tudor și-a prevestit moartea: "Asta e ultima mea zi". Fiica lui, Lidia, a vorbit cu lacrimi în ochi despre momentul sfâșietor în care tatăl ei s-a stins, sub privirile neputincioase ale doctorilor, pe patul de spital

In articol:

La opt ani de la moartea lui Corneliu Vadim Tudor, fiica acestuia, Lidia, face dezvăluiri incredibile. Nu mai încape îndoială faptul că Vadim Tudor a fost unul dintre cei mai apreciați politicieni ai României, fiind întotdeauna o prezență remarcabilă pe micile ecrane.

Lidia Vadim, despre moartea tatălui său

De-a lungul anilor, fostul senator a impresionat pe toată lumea cu inteligența și carisma sa. Sincer din fire și întotdeauna asumat atunci când vine vorba de părerile sale, Vadim Tudor a fost întotdeauna o prezență controversată.

Moartea lui Corneliu Vadim Tudor a lăsat multă durere în sufletele oamenilor care l-au iubit și l-au admirat pe parcursul anilor, însă familia sa a fost profund afectată de veste. Invitată în cadrul emisiunii „În Oglindă”, Lidia Vadim a mărturisit că tatăl său se confruntă cu probleme de sănătate, însă a amânat vizita la medic până când, din nefericire, a fost prea târziu.

Ba mai mult decât atât, nu a putut să renunțe la obligațiile sale de zi cu zi, fiind întotdeauna un om implicat în foarte multe proiecte.

„Tata a murit luni, pe 14 septembrie. Joi am mers la "Tricolorul", să-și facă ziarul și când s-a întors noaptea acasă a mâncat și i s-a făcut rău. Mama i-a zis: "Uite, ar trebui să mergem la spital". Avea dureri în piept, nu se simțea bine. Mama spune că probabil atunci ar fi făcut un preinfarct. Și a refuzat să meargă. Și-a revenit. A doua zi, vineri, a dus-o cum a dus-o, tot așa, a mers la birou, sâmbătă a mers la un spectacol la Corul Armatei Roșii și la prânz avea biroul permanent al partidului. Ne-a sunat cineva și ne-a spus că arată rău la față. A zis: "Nu arată bine, nu are o culoare bună la față, ce-i cu domnul președinte?". Noi, văzându-l non-stop, nu ne-am dat seama, când vezi un om tot timpul parcă nu îți dai seama că ar fi ceva schimbat, dar, într-adevăr, știam că nu se simte bine, i-am zis să nu meargă. Și a zis: "Nu, nu, nu! Cum să îi las eu pe ăia să își facă de cap acolo? Eu mă duc!". Și nu am știut ce să zicem. Seara s-a dus la concert și duminică a stat în casă, toată ziua. În noaptea de duminică, spre luni, a scris "Săptămâna pe scurt", rubrica lui celebră din "România Mare". Și la 6 dimineața urma, l-am făcut să-mi promită că merge la doctor. I-am zis: "Te rog, promite-mi că o să mergem la doctor, nu trebuie să afle nimeni, ai cardiologul tău, dacă vrei mergi cu mine, spune că mergi pentru mine". Și mama s-a chinuit cu el, să-i promită. Și a zis: "Bine, mergem, dar nu luni, pentru că muncesc mult lunea. Mergem marți(...)”

Lidia Vadim a mai spus că starea lui Corneliu Vadim Tudor se agravase, iar în dimineața zilei când a decis să meargă la doctor, a presimțit că își va încheia socotelile cu viața. Mărturisile fiicei sale sunt de-a dreptul emoționante, mai ales că a sperat până în ultima clipă că își va reveni.

Și s-a trezit la șase dimineața, m-a trezit mama și mi-a zis: "Trezește-te, tata vrea să meargă la doctor!". Și am zis: "Wow, în sfârșit vrea să meargă, dar de ce la ora asta?". Când m-am dus la el în cameră, el era la geam, cu geamul larg deschis, nu putea să respire. M-a pus să-l cobor treptele de la etaj în sufragerie, sunase Smurdul, să vină să îl ia, că nu mai poate să mai respire: "N-am aer, o să mor". L-am coborât pe brațe, eu singură, l-am lăsat pe fotoliu și am zis: "Mă duc repede să mă îmbrac". Venise șoferul să o ducă pe sora mea la școală. Când l-am văzut în starea asta am zis: "Numai, plecăm să te ducem noi la spital, pe cine ai sunat de nu mai vine odată?". A zis: "Am sunat la Smurd și va veni". Am zis: "Nu există, trage mașina în fața porții și plecăm la spital". În momentul în care l-am luat tot pe brațe și l-am dus la mașină s-a pus în ușa de la intrare și a zis: "Mamă, asta e ultima mea zi, azi vin la tine". Eu țineam poarta și i-am zis: "Termină, încetează cu prostiile!". I-a zis și mama: "Nu mai vorbi așa, hai să mergem la spital mai repede!”, a mărturisit Lidia Vadim pentru emisiunea „În Oglindă”.

Fiica lui Corneliu Vadim Tudor a sperat până în ultima clipă la o minune

Fiica lui Corneliu Vadim Tudor povestește cu groază despre drumul până la spital, care a marcat-o teribil, mai ales că asista neputincioasă la suferința tatăului său. Nimeni nu s-ar fi așteptat la un astfel de final tragic, însă atunci doctorii le-au spus că Vadim Tudor suferise 22 de stopuri cardiace, astfel încât șansele de supraviețuire erau foarte mici. A sperat până în ultima clipă că se va întâmpla o minune, însă, din nefericire, a pierdut lupta cu viața.

„Când am ajuns la colțul străzii a venit și Smurdul. Bine că nu l-am urcat în Salvare, că nu mai apucam să ajungem cu el la spital. Tot drumul stăteam în spatele lui, era pornit aerul condiționat, toate geamurile deschise: "Nu pot să respir, mor, mor, eu astăzi mă duc". Știu că i-am scris verișoarei mele și nu m-a crezut. Când am ajuns cu el la spital l-au așezat pe un scaun cu rotile și l-au dus în camera de resuscitări și ultima dată când l-am văzut mișcându-se a fost când l-au ridicat în fund, să-i rupă tricoul. L-am văzut picând pe pat. Am stat acolo la Urgențe, au venit toți doctorii din lume, nu am văzut niciodată atâția doctori pentru un om. Când l-au scos era intubat, doctorul ne-a zis: "Nu trebuie să îl vedeți așa, o să-l ducem sus, o să fie bine, o să-l ducem într-un salon". Dar eu l-am văzut că e intubat și știam ce înseamnă asta. Și ne-am dus, am stat la Terapie Intensivă până la prânz, mama i-a chemat toți frații, să vină să-l vadă. Ne-au lăsat să intrăm la el și ne-am dat seama că nu-i ok, ne-au spus că a făcut 22 de stopuri cardiace, că a intrat în moarte cerebrală. Și au zis: "Dacă va supraviețui, va rămâne o legumă". Nici nu mă gândeam, parcă trăiam un film. Am stat acolo până la șase seara până mătuși-mea și vară-mea au zis să mergem să facem niște sandvișuri.

Puteam să intrăm, îi făceam masaj la mâini, la picioare, doctorii ne explicau că se face tot ce se poate pentru el. La 18:25 doctorul a intrat în sala care eram și ne-a zis: "Ne pare rău, dar nu am mai putut face nimic". Din momentul ăla, filmul în viața mea s-a rupt. Mama știu că a intrat la el, eu nu mai eram acolo mintal. Dar știu că am sunat-o pe sora mea: "Jeni, uite, trebuie să îți spun ceva". Și mi-a zis: "Să nu-mi spui că a murit". După aia m-am dus în curtea spitalului, unde toți oamenii mi-au băgat calmante pe gât, eram ieșită de sub control total, nu știam ce se întâmplă cu mine. Afară, la câțiva metri de mine, erau tine de ziariști, eu nu știam ce să le spun. Nu conștientizam ce s-a întâmplat. Tot ce a urmat după a fost ca un film în care eu am jucat, dar pe care eu nu l-am trăit.”, a mai spus Lidia Vadim pentru sursa menționată anterior.