Văduva lui Dani Vicol, declarații cutremurătoare la doi ani de la moartea bărbatului: "Când mergem la cimitir îl pupă..."

În urmă cu doi ani, Dani Vicol a murit în urma unui accident de mașină, după ce fiul unui milionar a provocat teribilul accident. De atunci, logodnica bărbatului nu mai are liniște și cere să se facă dreptate.

Doi ani de la moartea lui Dani Vicol

Patricia Esmeralda a rămas singură, chiar înainte să îi devină soție lui Dani Vicol. De când iubitul ei s-a stins din viață, femeia nu mai are liniște și se uită doar la cei doi copii cum își strigă tatăl și îl așteaptă parcă din clipă în clipă să îl vadă. Însă, din păcate, acest lucru nu mai este posibil.

„Cel mic a crescut, a făcut luna trecută doi ani. Este bine, dar să știți că, pe cât este de mic, realizează că Dani e tatăl lui. Când vede pozele lui zice ”tati, tati”, când mergem la cimitir îl pupă și zice ”te ubec”. Copilul deja crește cu ideea că părintele său a murit! Cea mare, fata lui din altă relație, are și ea momente în care își aduce aminte, în care suferă, dar este un copil foarte tăcut, care strânge durere în el”, a povestit Patricia pentru fanatik.ro.

Femeia vrea în continuare să se facă dreptate și susține că toți banii din lume nu pot cumpăra o viață.

Își privește micuții în parc cum îi văd pe alții cu tați și simte o durere puternică. Greutățile sunt din ce în ce mai mari și Patricia simte că o să cedeze.

„Pot să ofere toți banii din lume, eu nu îmi retrag plângerea din niciun punct de vedere… Toți banii din lume nu pot să repare faptul că eu nu mai am persoana iubită, alături, zi și noapte! Cu ce mă ajută banii ăia? Durerea, când mă duc eu și micuții la culcare și văd că am doi copii fără tată, este un lucru foarte greu. Am seri când abia mai respir! Copiii mei ies în parc, își văd prietenii cu tații lor, dar copiii mei nu au cui să spună „tati”. Viața mea e în rău! Parcă pe ce trece timpul se simte mai mult lipsa lui Dani, greutățile se adună, lumea începe să uite că am avut un necaz și se simte din ce în ce mai mult lipsa lui. Totul fac singură, pentru copil, nu mai există persoana care să mă ajute, să mă îndrume”, a mai spus Patricia Esmeralda.