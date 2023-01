Văduva lui Leo Iorga trece prin clipe grele! Paula a ajuns la spital cu mâna ruptă: „Este rău, nu pot să fac absolut nimic”

In articol:

Fosta soție a lui Leo Iorga, regretatul solist al trupei Compact, are parte de o perioadă extrem de neplăcută. Paula a ajuns de urgență la spital după ce și-a rupt mâna.

Incidentul s-a petrecut în plină stradă, unde femeia a alunecat și a căzut chiar pe mâna stângă.

Paula, văduva lui Leo Iorga, forțată să intre în repaus medical

Următoarele șase săptămâni vor fi destul de dificile pentru fosta parteneră viață a cunoscutului cântăreț. Paula trece prin clipe grele și este nevoită să poarte o orteză, după ce a alunecat în plină stradă.

Totul s-a petrecut cu aproximativ o săptămână în urmă. După ce a aterizat pe mâna stângă, Paula a ajuns de urgență la spital, acuzând dureri îngrozitoare.

Medicii au constatat că femeia are mâna ruptă, așa că i-au propus să imobilizeze membrul afectat și să îl pună în ghips.

Paula a refuzat însă pentru că aceasta crede că și o orteză este la fel de bună.

În aceste clipe, alături de ea este în permanență Aurel Dincă, actualul partener de viață al Paulei, cu care văduva regretatului solist are o relație de aproximativ un an.

„Ce să fac acum, stau în pat?! Nu sunt prea bine din cauză că m-am împiedicat acum o săptămână și mi-am rupt o mână, așa că acum am o orteză pusă de medici. Am fost de urgență la spital și am refuzat să îmi pună ghips la mână pentru că știu că este foarte bine și cu orteza la mână. Trebuie să stau cu ea în jur de cinci – șase săptămâni…ce să fac, este rău, nu pot să fac absolut nimic. Îl mai ajut, în tot acest timp, pe partenerul meu cu ce pot pe partea de marketing. De când am orteza asta la mână el are mare grijă de mine. Soțul meu îmi pregătește farfuriuța cu de toate, în fiecare dimineață, fix ca la un restaurant. Nu am fost tratată niciodată așa cum mă tratează el”, a declarat Paula Iorga, pentru Click!.

