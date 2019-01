Soția piticului Colorado a vorbit pentru prima oară despre viața ei personală, la trei ani după ce soțul ei a murit. Mădălina a mărturisit că a fost o perioadă foarte grea pentru ea, după deces, și s-a axat pe creșterea fetiței ei, Eva. La aproximativ doi ani de la moartea piticului Colorado, Mădălina a mărturisit că are pe cineva în viața ei, un bărbat din Petroșani, de 34 de ani, care i-a cunoscut și fiica.

„Am înțeles că a avut ceva la plămâni…Nu ne așteptam niciodată. A fost foarte grea perioada, mai ales că am și un copil, care are 2 ani și jumătate. Este un copil foarte deștept. A fost foarte dureros, dar încet încet știu că am pentru ce să merg mai departe, am puterea acolo, am pentru ce să lupt. Îmi era teamă să nu se întâmple ceva cu mine, să nu clachez (…), a povestit Mădălina la o emisiune tv.

„Am mici probleme de sănătate. Este foarte frumoasă viața la circ, dar și foarte grea. Momentan m-am retras la părinții mei acasă, mă ajută și ei foarte mult cu Eva, cu fata mea, pentru că nu am voie să ridic greutăți. (…) Fetița mea a crescut, am încercat să revin la normal, momentan sunt bine. A apărut o persoană în viața mea, dar nu vreau să dau detalii, că nu știu ce va fi. În septembrie am cunoscut persoana respectivă, pe internet, la aproape 2 ani de la moartea soțului. (…) Vorbim, nu locuim împreună, am făcut sărbătorile împreună. El este din Petroșani. Suntem la vreo 600 de km unul de altul, încă mai așteptăm. Când ești singur e foarte greu, nu poți spune părinților tăi ce te doare. (…) Mai bine duc eu povara, pe umerii mei. Are 1,40 înălțime, are 34 de ani…Am vorbit, dar e prea devreme. Mi-a cunoscut fetița, este foarte ok”, a mai povestit Mădălina.