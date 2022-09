Val de critici la adresa Oanei Lis, după ce a cerut bani pentru soțul ei, Viorel! Reacția blondinei: „Sunt o fată de la țară, nu am avut educație financiară”

In articol:

Oana Lis este iubită și îndrăgită de mulți români, însă în timp ce unii o apreciază pentru bunătatea sa și pentru felul în care își îngrijește soțul ce se confruntă cu probleme de sănătate, mulți o critică pentru faptul că nu a spus bani deoparte pentru ”zile negre”.

Mai precis, fostul edil al Capitalei nu mai poate să se descurce singur, motiv pentru care a fost nevoie de un scaun cu rotile, iar asta nu e tot, căci bărbatul se confruntă cu mai multe probleme de sănătate. În urmă cu ceva timp, Oana Lis a mărturisit că nu mai face față cheltuielilor, motiv pentru care le-a cerut urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare să doneze, dacă doresc, orice sumă de bani, pentru a-l ajuta pe Viorel.

De asemenea, imediat după ce le-a cerut ajutorul oamenilor, multe persoane au criticat-o, spunându-i că ar fi trebuit să aibă bani strânși pentru astfel de situații, însă Oana Lis le-a explicat tuturor că nu a știut că va fi atât de greu din punct de vedere financiar.

Mai mult decât atât, blondina a mai spus că provine dintr-un mediu rural, motiv pentru care nu a avut o educație financiară, pentru a ști cum să gestioneze banii.

„Știu că mulți m-au judecat, că trebuia să avem bani strânși. În primul rând, nici nu am avut sume mari de bani. Pe de altă parte, eu sunt o fată de la țară, nu am avut o educație financiară. Eu nu am știut că o să fie atât de greu, poate mă pregăteam altfel.

Până nu ai pe cineva în familie bolnav sau nu ești tu bolnav, nu știi cât de greu este, ce provocări sunt, ce cheltuieli sunt.

Eu dacă nu făceam Psihologia, nu puteam să-l susțin pe Viorel. Fac cu el exerciții din cărțile de psihologie, de respirație, pe ridicat stima de sine. Nu știu ce fac alți oameni care nu au sprijin”, a spus Oana Lis, în cadrul unei emisiuni TV.

„Trecem printr-o perioadă foarte grea”

Oana Lis a mai spus că perioada prin care trece alături de partenerul său de viață este una foarte grea, iar situația s-a agravat, având în vedere că, în prezent, Viorel Lis nici măcar nu mai poate ieși din casă, fiind imobilizat în scaun cu rotile.

„Trecem printr-o perioadă foarte grea. S-a agravat foarte mult situația, în sensul că nu mai pot să-l scot din casă, că nu mai e deplasabil. A sta mi-a dat viața peste cap, pentru că e total dependent de mine. E foarte greu, dar în același timp, credința, Dumnezeu îmi dă putere să merg mai departe”, a mai spus ea.