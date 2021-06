Val de nemulțumiri după ce Narcisa Birjaru a câștigat Chefi la cuțite 2021: "Nu prea avem ce să învățăm de la Narcisa"

Narcisa Birjaru, câștigătoarea Chefi la cuțite 2021, pusă la zid [Sursa foto: Captură YouTube] 14:28, iun 17, 2021 Autor: Ioana Stan

Câștigarea marelui premiu Chefi la cuțite 2021 de către Narcisa Birjaru nu este văzută cu ochi buni în mediul online. Chiar și finaliștii emisiunii sunt nemulțumiți.

Ștefan Borleanu, mesaj acid după ce Narcisa Birjaru a câștigat Chefi la cuțite 2021

Ștefan Borleanu, nemulțumit de câștigătorul Chefi la cuțite[Sursa foto: Captură YouTube]

Ștefan Borleanu a postat un mesaj pe contul de socializare în care se observă nemulțumirea lui că Narcisa a câștigat marele premiu și spune că "am fost câțiva care meritam mai mult de la acest show".

”Îmi pare rău să vă contrazic, Chef Florin Dumitrescu, dar nu prea avem ce să învățăm de la Narcisa, nu cred că vedem la fel bucătăria. Nu am judecat pe nimeni, nu am subestimat pe nimeni, nu e stilul meu, dar consider că am fost câțiva care meritam mai mult de la acest show.

Am avut mereu gust în farfurii, am avut tehnică și am dat tot ce am mai bun pentru a ajunge cât mai departe.

Recunosc că la final am ajuns să ma frustreze situația, dar am trecut peste.

Bucătăria pentru mine înseamnă mult mai mult decât o tocăniță, suntem în 2021 și trebuie să evoluam, să ne ajutăm de tehnologie.

Mă bucur totuși că am avut meniul în finală, chiar dacă nu am fost eu cel care l-a executat. Felicitări Elena Matei, te-ai descurcat bine!

Câștigul cel mai mare a fost altul, am legat prietenii cu niște oameni speciali de la care cu siguranță am ce să învăț!”, este mesajul lui Ștefan Borleanu postat pe Instagram.

Narcisa Birjaru este câștigătoarea Chefi la cuțite sezonul 9

Narcisa a câștigat Chefi la cuțite 2021[Sursa foto: Captură YouTube]

Narcisa Birjaru a fost desemnată câștigătoarea marelui premiu Chefi la cuțite sezonul 9. Ea a făcut parte din echipa mov a lui Cătălin Scărlătescu. Nu a sperat niciodată că va câștiga și a primit vestea cu lacrimi în ochi.

Narcisa Birjaru s-a luptat în finala Chefi la cuțite 2021 cu Elena Matei și Cătălin Amarandei.

Narcisa Birjaru a devenit astfel prima femeie care a câștigat Chef la cuțite.