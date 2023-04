Val de reacții, după ce Anamaria Prodan a postat o filmare dintr-un club! Ce i-au putut spune internauții? Totul vine la scurt timp după ce impresara a anunțat că este într-o relație: „Nu mai mima fericirea”

In articol:

Anamaria Prodan se declară o femeie împlinită în prezent, deși până acum ceva timp, viața impresarei a fost una destul de agitată, având în vedere că a trecut printr-un divorț. În aceste momente, blondina radiază de fericire, mai ales că este implicată într-o nouă relație cu un bărbat a cărui identitatea nu a dorit să o dezvăluie până acum.

De asemenea, Anamaria face tot posibilul acum să se bucure de mai mult timp pentru ea, iar aceasta își ține fanii la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața ei, prin intermediul rețelelor de socializare, acolo unde este foarte activă.

Citește și: Cât va dura relația Anamariei Prodan cu iubitul misterios? Carmen Harra dă verdictul: “Să-și țină secretă relația. Nimeni nu s-a gândit la durerea ei”| EXCLUSIV

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că impresara s-a distrat pe cinste într-un club, a dansat și s-a simțit foarte bine, așa că s-a filmat și a postat totul pe internet. Deși radiază de fericire și se bucură la maxim de ceea ce trăiește acum, totuși, fanii nu sunt de aceeași părere, aceștia ținând să spună ce cred ei despre situația actuală a blondinei, mai ales de când a anunțat că este într-o relație.

Citeste si: Descoperirea uluitoare făcută de un bărbat care și-a cumpărat o casă veche. Imaginile au ajuns virale pe Internet: „Arată de parcă e înghețat în timp”- kanald.ro

Citeste si: Halucinant! Ce i-au făcut polițiștii unei femei care fura mâncare dintr-un magazin- stirileprotv.ro

„Ai ajuns să dansezi singură? Nu mai mima fericirea că o ai, se vede la o poștă!”, „Dansezi singură”, „Nu mai mima bucuria, fii naturală”, „Dansezi de una singură”, „Nu mai mima fericirea”

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de ANAMARIA PRODAN (@anamariaprodanreghecampf)

, sunt doar câteva dintre comentariile care au apărut la postarea impresarei.

Anamaria Prodan, mai fericită ca niciodată de când și-a refăcut viața

Anamaria Prodan trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, fapt dezvăluit chiar de ea, iar acest lucru se întâmplă după ce și-a găsit fericirea în brațele unui alt bărbat, care îi aduce zâmbetul pe buze în ultima perioadă.

Citeste si: Adrian Minune, internat de urgență la spital cu un abces în organism! Cum se simte artistul de muzică de petrecere în aceste momente- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 5 aprilie 2023. Ce sfinți sunt cinstiți miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Radu Ștefan Bănică, despre momentele grele pe care le-a întâmpinat când și-a deschis propria afacere: ”Am avut multe greșeli și pe acest drum”. Ce sacrificii a făcut- radioimpuls.ro

Citește și: De cât timp a început, de fapt, Anamaria Prodan o nouă relație? A recunoscut abia acum: „Toată lumea a aflat”

"Sunt fericită, mai fericită ca niciodată. După nașterea copiilor mei, cred că sunt cele mai frumoase momente pe care le trăiesc. Cred că e momentul să trăiesc pentru mine și pentru noi și nu pentru lume. Are bărbăție foarte mare, seninătate, suflet, caracter, orice are nevoie o femeie să fie fericită. Am hotărât amândoi să nu ne afișăm, este mai bine așa și e frumos. Suntem fericiți și este ok. Nu vreau să știe nimeni dacă e român sau străin. Este înalt, frumos.", a declarat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan și iubitul misterios [Sursa foto: Instagram]