Valentin Cojocaru, un fotbalist român care juca la o echipă din Ucraina, prins în conflictul militar cu Rusia! A povestit cum a fost drumul înapoi spre România în plin război!

Valentin Cojocaru este un jucător de fotbal de origine română, care joacă pe postul de portar pentru echipa ucraineană Dnipro Dnipropetrovsk. În momentul în care a izbucnit războiul dintre Rusia și Ucraina, acesta s-a văzut în situația de a lua rapid o decizie care să-i salveze viața.

Fără să stea prea mult pe gânduri s-a urcat în mașină și a încercat să ajungă cât mai repede în țara sa natală. Drumul nu a fost unul scurt și nici lipsit de peripeții. Iată la ce a trebuit să renunțe, pentru a ajunge în România!

Valentin Cojocaru a fugit din calea războiului dintre Ucraina și Rusia. Cum a fost drumul înapoi spre românia, în plin conflict militar

Pentru a fugi din calea conflictului militar dintre Rusia și Ucraina, tânărul jucător s-a văzut nevoit să fugă cât mai repede spre românia. Nu a fost deloc un drum ușor și scurt.

Mai bine de 30 de ore de condus continuu, în timpul focurilor, atât a fost nevoie pentru ca Valentin Cojocaru să se apropie de România.

Ba mai mult, acesta a fost nevoit să-și abandoneze mașina personală, iar ultimii 20 de kilometri i-a mers pe jos, din cauza cozii infernale de la graniță! Acum este în siguranță și se roagă pentru colegii lui de echipă care și la acest moment se află în Ucraina.

„După 30 de ore de de mers cu mașina in situații dificile cu un mare grad de risc, am reușit sa ajungem in siguranță, in România. Le multumim tuturor pentru ajutorul promt pe care ni l-au acordat: Federația de fotbal a României, Consulatul României, AFAN, Ministerul de externe si nu in ultimul rând, vamesilor. Avem un respect enorm pentru ei si le suntem recunoscători pentru eforturile făcute.

Împreuna am spus ca vom reuși și iată-ne aici, in siguranța, departe de război. Suntem cu gândul la colegii noștri ucraineni și ne rugam ca ei sa rămână in siguranța, știind ca sunt blocați in mijlocul evenimentelor. Aceasta țara minunata nu merita nimic din ceea ce i se întâmpla si le mulțumesc pentru tot ce mi-au oferit. Respect Ucraina, mereu o parte din inima mea! Ne vom revedea curând!”, a povestit fotbalistul pe contul personal de Instagram.