Valentin Uritescu a murit! Îndrăgitul actor și-a dat ultima suflare la 81 de ani

Este doliu în lumea teatrului și a filmului românesc, după ce în urmă cu o seară marele actor Valentin Uritescu și-a dat ultima suflare. Maestrul a împlinit vârsta de 81 de ani pe 4 iunie, însă nu a putut sărbători cum se cuvinte din cauza problemelor de sănătate cu care se confrunta.

Îndrăgitul actor acuza probleme cu tensiunea: „ Este bolnav de ani de zile”

Valentin Uritescu a fost constrâns de problemele de sănătate să renunțe la ceea ce iubea cel mai mult: scena. Pe 11 mai, renumitul actor, care acuza probleme cu tensiunea, a ajuns de urgență la un spital privat, iar medicii care l-au consultat au decis să-l interneze și să-i facă mai multe analize amănunțite. Soția acestuia, Valeria Uritescu, a făcut dezvăluiri despre starea lui înainte să-și dea ultima suflare.

„Aştept şi eu veşti. A fost dus la un spital particular. Este internat pentru investigaţii. Este un actor pe care l-a cunoscut lumea…. Ce să vă spun mai mult? Locuieşte într-un centru de îngrijire privat iar azi, după i s-a întâmplat acest necaz, ceva cu tensiunea, l-au internat să i se facă investigaţii, nu pentru altceva. Nu este pe moarte. Ar suferi foarte mult să afle că a apărut altceva în presă. Este bolnav de ani de zile. Are o vârstă, cumva este în firescul lucrurilor… Am vrut să merg la el în vizită azi, dar am primit telefon şi aştept să văd ce spun medicii după aceste investigaţii. El nu mai filmează de ani de zile, nu mai joacă teatru… Oamenii cumva exagerează. Sigur că şi eu sunt foarte îngrijorată…”, a afirmat pentru Fanatik Valeria Uritescu.

A împlinit 81 de ani pe 4 iunie, iar câteva zile mai târziu i-a fost declarat decesul. Ultimii doi ani din viață și i-a petrecut într-un cămin de îngrijire: „De doi ani de zile stă aici, poate mai mult. Arată foarte bine. E mai bine ca la hotel. Acolo l-am trimis, pentru că merită să stea într-un loc bun, unde este îngrijit! Şi azi, pentru că s-a simţit rău, a fost transportat la un spital privat pentru investigaţii, aşa cum v-am spus deja. Nu m-am mai dus în vizită la el, aştept veşti. Asta e tot!”, declara soția lui în urmă cu un an.

Valentin Uritescu, experiență de peste cinci decenii în teatru și film

S-a născut la 4 iunie 1941, în comuna Vinerea, judeţul Alba și a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale" din Bucureşti (1963).

A fost un adevărat maestru și un actor extrem de respectat de breaslă. Avea în spate o carieră de peste 50 de ani în lumea teatrului și a cinematografiei, iar de-a lungul vieții sale a dat „viață” mai multor personaje care i-au impresionat pe spectatori și care vor rămâne veșnic întipărite în memoria lor.

De pildă, Sergentul Şaptefraţi din serialul TV "Lumini şi umbre" semnat de Andrei Blaier, personaj continuat ulterior în "Noi, cei din linia întâi" în regia lui Sergiu Nicolaescu, Vasile din "Concurs" (regia Dan Piţa), Dr. Marcu în "Cel mai iubit dintre pământeni" (regia Şerban Marinescu).

Iată doar câteva dintre rolurile din filmele românești pe care le-a obținut de-a lungul timpului: "Angela merge mai departe" (1981), ''Concurs'' (1982), "Întoarcerea din iad" (1983), "Cantonul părăsit", "Noi, cei din linia întâi" (1985), "Domnişoara Aurica", "Trenul de aur" (1986), "Duminică în familie", "Nişte băieţi grozavi" (1987), "Cei care plătesc cu viaţa", "Un studio în căutarea unei vedete" (1988), "Momentul adevărului" (1989), "Şobolanii roşii", "A unsprezecea poruncă", "Rămânerea" (1990), "De-aş fi Peter Pan" (1991), "Cel mai iubit dintre pământeni", "Patul conjugal" (1993), "Chira Chiralina", "Neînvinsă-i dragostea" (1993), "Examen" (2000), "Turnul din Pisa" (2002), "Căsătorie de probă" (serial TV- 2003), "Magnatul" (2004), "Cuscrele" (serial TV-2005), "Amantul marii doamne Dracula" (2005), "Margo" (2006), "Schimb valutar" (2008). În 2006, a dublat vocea pentru filmul de animaţie "Cars".

A bifat, de asemenea, și multe apariții pe mai multe scene ale teatrurilor românești: "Avram Iancu" de L. Blaga (1991), "Vrăjitoarele din Salem" de A. Miller (1991), "Livada de vişini" de A.P. Cehov (1992), "Morişca" de Ion Luca (1991), "Strigoii" de H. Ibsen (1998), "Numele trandafirului" de Umberto Eco (1999), "Nunta lui Krecinski" (2000), "Take, Ianke şi Cadîr" (2001), "Crimă pentru pământ" (2002), "Tărâmul celălalt" (2002), "Povestiri din zona interzisă" (2004), "Patimile Sfântului Tommaso D'Aquino" (2005), sunt doar câteva dintre acestea.