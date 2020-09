Valentina, femeia care a fost lăsată pe marginea unui drum din județul Giurgiu

In articol:

Valentina trăiește în Norvegia și are o poveste de viață impresionantă. În anul 1964 a fost lăsată pe marginea drumului între două comune din județul Giurgiu. Era nou-născută. A ajuns la orfelinat, iar la vârsta de un an a fost adoptată.

A crescut, însă, cu o singură dorință, aceea de a-și cunoaște cândva adevărata familie. Acum, femeia face un apel disperat pe rețelele de socializare, în speranța că se va găsi cineva care să o recunoască după trăsăturile feței. Mesajul ei a devenit viral și a impresionat mii de români care i-au distribuit postarea.

Povestea emoționantă a Valentinei, femeia de 56 de ani care speră ca într-o zi să își întâlnească familia biologică

Ca Valentina sunt mulți, iar majoritatea nu ajunge niciodată să își întâlnească adevărata familie. Cu toate astea, femeia care acum are 56 de ani, încă speră la o minune, deși nu știe dacă părinții ei biologici mai sunt în viață sau dacă mai are rude care o pot recunoaște.

„Salutări din Norvegia!

Citeste si: Compozitorul Petre Magdin, la un pas de a fi ucis de hoți în propria casă! - evz.ro

În martie 1964, am fost găsită la marginea unui drum, între comunele SINGURENI și ADUNAȚII-COPĂCENI, din județul GIURGIU. Eram nou-născută.

Citeste si: Scrisoarea care a emoționat tot internetul. Cățelul Pufi are nevoie de ajutor: "Aud sunetul salvării ce vine, tatăl meu prăbușit..."

Citeste si: Animăluțul care a cucerit internetul! E extrem de rar, iar imaginile cu el au devenit virale în toată lumea

Citeste si: Gest incredibil făcut de Beyonce de România și de Anais, fetița lui Nicolae Guță! ”Trebuie ajutată, nu are pe nimeni”

Am ajuns la orfelinatul din Balotești, unde am primit numele SINGUREANU Valentina, probabil după numele comunei unde am fost găsită. La vârsta de un an, am fost adoptată de doi oameni cu suflet bun, care m-au iubit și mi-au dăruit dragostea lor.

A trecut mult timp de atunci, dar toată viața mi-am dorit să știu cine sunt și cine este familia mea biologică.

Vă rog mult să mă ajutați să-i găsesc! Singura speranță este ca cineva din zona ADUNAȚII-COPĂCENI să-mi recunoască trăsăturile feței sau să-și aducă aminte de un copil lăsat pe marginea drumului, în martie 1964.

Am toată credința că voi reuși să-i găsesc, cu ajutorul vostru.

Vă rog să-mi distribuiți anunțul, ca să ajungă la cât mai mulți oameni din zona GIURGIU, ADUNAȚII-COPĂCENI.

În fotografie sunt eu la diverse vârste. Vă mulțumesc!”, este mesajul care a ajuns la inimile a mii de români.