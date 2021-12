Valentina Ionescu spune că și-a găsit mama legată de pat la spital. Cântăreața de muzică populară, dezvăluiri revoltătoare: ”A fost legată de pat, de mâini, de picioare”

Valentina Ionescu [Sursa foto: Facebook] 23:54, dec 10, 2021 Autor: Cristina Ionela

Valentina Ionescu, o interpretă de muzică populară, trece prin momente groaznice, după ce mama ei în vârstă de 72 de ani a suferit un accident vascular cerebral. Acuzații dure la adresa Spitalului din Pitești, după ce Valentina Ionescu și-a găsit mama legată de pat!

Valentina Ionescu, dezvăluiri revoltătoare

Interpreta de muzică populară și-a adus mama de urgență la Spitalul Județean din Pitești, din cauza unui accident vascular cerebral, dar din păcate, la numai câteva zile după internare, aceasta a fost infectată cu noul coronavirus. Acum, artista acuză medicii că ar fi legat-o pe mama ei de pat! Aceasta a avut un șoc când a văzut mainile si picioarele mamei sale legate de patul spitalului şi a făcut tot posibilul ca mama sa să fie mutată la Spitalul Militar din București.

„ Mama a făcut un AVC. A fost internată șase zile la Spitalul Județean din Pitești pe Neurologie. Am reușit s-o transfer în București, la Spitalul Militar. A făcut între timp Covid, în Spitalul din Pitești. Un om cu un AVC a făcut și Covid! A fost legată de pat, de mâni, de picioare. A făcut accidentul vascular celebral, a fost dusă la Curtea de Argeș, la 27 de km, a stat în UPU și s-a făcut test antigen a fost negativ. A stat trei ore în Curtea de Argeș, a fost dusă la Pitești, tot negativă. A învățat din nou să meargă, a început să vorbească, are nevoie de liniște. Mai stă până după sărbători în spital. Este pe o secție de neurochirurgie chiar dacă nu i s-a făcut operație. E monitorizată cu investigații imagistice și ne rugăm la Dumnezeu să se facă bine cât mai repede!”, a declarat Valentina Ionescu pentru Click!.

