Valentina Pelinel a dat din casă! Ce spune vedeta despre relația fiilor ei cu ceilalți copii ai lui Cristi Borcea? „Lucrurile frumoase se obțin greu și cu luptă”

Valentina Pelinel, despre relația fiilor ei cu cei șase frați vitregi ai lor:"S e înțeleg foarte bine!"

Borcea mai are încă șase copii din alte căsnicii. Valentina Pelinel a vorbit despre relația pe care o au cei trei copii ai ei cu ceilalți șase frați vitregi și cât de greu i-a fost să mențină această relație.

Valentina Pelinel a dezăluit că, cei trei copii ai ei, au o relație extrem de bună cu frații lor, sunt foarte apropiați și se înțeleg extrem de bine. Aceștia se sună aproape zilnic, chiar dacă unii dintre ei locuiesc în America.

„Cei care sunt în America păstrează legătura cu cei din România. Se sună aproape zilnic, chiar joacă jocuri împreună. E frumos când se unesc toți. Știi cum zice Milan? ‘Tati are trei copii și mai are încă șase’. Mă bucură că ei se înțeleg foarte bine și noi cu ei.”, a declarat Valentina Pelinel.

Valentina Pelinel, despre momentele dificile prin care a trecut

Valentina Pelinel a mărturisit că a muncit foarte mult pentru lucrurile pe care le are în prezent. Aceasta se simte recunoscătoare pentru ceea ce are în momentul de față și pentru cei trei copii ai ei.

„Luc rurile frumoase se obțin greu și cu luptă. Nu pot să zic că știam clar că o să am numărul ăsta de copii și soțul ăsta. Dar am proiectat și mi-am dorit. Și după multe experiențe, frumoase și mai puțin frumoase, sunt în punctul în care mi-am dorit. Avem o familie frumoasă și, uite, că sunt trei copii. M-am rugat la Dumnezeu să fie măcar unul, dar uite că sunt trei.”, a declarat Valentina Pelinel.

Fostul model, a declarat că iubirea dintre ea și soțul ei au ajutat-o să depășească momentele mai puțin frumoase din căsnicia cu soțul ei. De asemenea, Valentina Pelinel a mai dezvăluit că lucrurile dificile, pe care le-au întâmpianat de-a lungul relației lor i-au ajutat să aprecieze mai mult lucrurile frumoase.

„Dacă între doi oameni există iubire și încredere, poți să dărâmi munții. Mi-am dat seama că nu e doar o vorbă când se zice că Dumnezeu nu îți dă mai mult decât poți duce. Chiar nimic nu e întâmplător. Ni se întâmplă și bun și rău, ca să apreciem mai mult când e bine.”, a mia dezvăluit Valentina Pelinel.

Cu ocazia zilei sale de naștere, Valentina Pelinel a vorbit despre provocările pe care le-a întâmpinat în anul 2021. Aceasta a explicat că este recunoscătoare pentru că a putut să treacă peste fiecare obstacol din acest an.

"2021 a fost un an plin de provocari pentru mine, un an in care am iesit din zona de confort mai des ca oricand. Cu suisuri si coborasuri, ca totul in viata. Iar la finalul acestui an, in ziua in care implinesc 41 de ani, inteleg si simt cu adevarat ce inseamna sa fii recunoscator. Pentru viata mea, pentru sanatatea mea, pentru familia si prietenii mei, pentru fiecare dimineata in care avem o noua sansa. O sansa sa facem lucrurile bine, corect, intelept, dar si cu mult entuziasm. Pentru ca timpul nu curge decat intr-o singura directie, iar viata este facuta pentru a fi traita mai mult si gandita mai putin. Va doresc tuturor o zi plina de iubire si recunostinta", a declarat Valentina Pelinel, într-o postare de pe Facebook, cu ocazia zilei sale de naștere.