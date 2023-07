Valentina Pelinel a dezvăluit motivul pentru care a decis să pună punct unei etape importante din viața ei! Soția lui Borcea, mai sinceră ca niciodată: „Așa am simțit, că era momentul să mă ocup de mine”

In articol:

Valentina Pelinel s-a făcut remarcată în România, dar și peste hotare datorită frumuseții care o reprezintă, devenind încă de la o vârstă fragedă un model de succes.

Vedeta spune că încă de pe vremea când era doar un copil visa să urce pe cele mai mari podiumuri și, când nici nu se aștepta, destinul i-a surâs.

Valentina Pelinel a ieșit în glorie din lumea modei

A câștigat primul concurs de frumusețea la doar 15 ani, apoi a urmat un șir lung de premii, defilări și plecări peste mări și țări.

”De micuță colecționam din ziare, decupam poze cu Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Capmbel era generația de atunci, generația de aur, Linda Evanghelista și le lipeam, am și acum caietul. Deci îmi plăcea, visam de mică că o să fiu și eu acolo, dar nu știam neapărat că o să se și întâmple și chiar o să ajung să le am pe lângă mine. Da, am defilat cu Naomi Campbel, am și poze. Și uite că s-a întâmplat! Când îți dorești ceva maxim și meriți, te ajută Dumnezeu…”, a spus Valentina Pelinel, conform Unica.

Însă, deși a ajuns rapid să-și vadă visul cu ochii, soția lui Borcea a luat o decizie radicală când era în plină glorie.

La 26 de ani, Valentina Pelinel, deși devenise o celebritate și în America, a ales, surprinzând pe toată lumea, să renunțe la cariera prin care s-a făcut cunoscută și care i-a schimbat radical viața.

Privind în urmă, căci nimeni nu i-a înțeles atunci decizia, Valentina Pelinel consideră că a făcut ceea ce trebuia, când trebuia, fără să aibă acum vreun regret.

Mai ales că, subliniază ea, a ieșit din lumea modei cu fruntea sus, când a dorit, când se afla pe culmile succesului și când putea să își mai continue mult cariera, ci nu când ar fi fost împinsă de la spate să o facă.

”Mai aveam câțiva ani frumoși, nu era din cauza vârstei. La 26 am renunțat, puteam să mai lucrez liniștită, mai ales în America unde munceam eu, unde se lucrează până mult mai târziu, dar așa am simțit că era momentul să mă ocup de mine nu neapărat de carieră. În carieră făcusem absolut tot ce mi-am dorit, nu era nimic la care visam să fac, mi-am încheiat onorabil cariera fiind în Time Square pe postere de 40 m și cred că a fost momentul în care a trebuit să aleg, așa am simțit: să las cariera deoparte. Au fost reclame TV difuzate în toată lumea, dar pe care le-am filmat în America. Un alt job interesant a fost când pozam pentru gravide, eu nefiind gravidă și îmi puneau o burtă, iar felul în care am încheiat relația mea cu modellingul pe niște panouri imense în Time Square a fost de bine. A fost o încheiere frumoasă, adică în top așa. Să pleci când e cazul, când știi când ești sus, nu când ești pe terminate”, a mai spus soția lui Cristi Borcea.