Cristi Borcea are trei copii din prima casnicie, cea cu Mihaela Borcea, doi din casnicia cu numarul doi, cea cu Alina Vidican, si unul din relatia actuala, cea cu fostul manechin Valentina Pelinel. Ca sa arate foarte clar ce prioritati are, milionarul a plecat in vacanta cu Valentina imediat dupa eliberarea din penitenciar, Pelinel fiind si singura care l-a asteptat la iesirea din detentie. De altfel, si la nivelul afacerilor Valentina Pelinel a trecut silentios in frunte, mai ales dupa ce blonda a preluat discret afacerile de care se ocupau - de ani buni - fostele sotii ale lui Borcea, Mihaela si Alina!

Mai exact, acum doua luni, Pelinel a devenit responsabila cu promovarea imaginii hotelului din Timisoara pe care Alina Vidican l-a primit la partaj, facandu-si chiar si poze pentru publicitate si marketing. Adica exact ceea ce facea pana nu demult Alina, originara chiar din orasul de pe Bega! Imediat dupa preluarea afacerii din Banat, Pelinel a demarat operatiunea de control a afacerii de la Bucuresti, gestionata pana acum de Mihaela Borcea, prima sotie a lui Cristi.

Valentina Pelinel a pus mana si pe Cristi Borcea, dar si pe toata averea lui. Fostul manechin a preluat silentios afacerile "rivalelor"

Complexul de stranduri din Capitala, barul si salonul de nunti au intrat asadar tot pe mana Valentinei, care anunta noi proiecte si care ignora cu gratie faptul ca primele doua sotii ale actualului ei iubit ar putea face, cumva, scandal, simtindu-se date la o parte! Cel mai probabil, implicarea hotarata a Valentinei in lumea afacerilor familiei are legatura cu o decizie venita chiar de la Cristi Borcea, care a cedat rugamintilor iubitei sale in detrimentul Mihaelei si al Alinei.