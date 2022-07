Valentina Pelinel a studiat în America pentru a-i fi parteneră lui Borcea în afaceri. Cum își ajută vedeta acum soțul: ”Mi-au atras cel mai mult interesul”

In articol:

Fostul patron al clubului de fotbal Dinamo, deși nu mai face partea din lumea sportivă, încă este un prosper om de afaceri.

Chiar dacă până acum a schimbat parteneră, după parteneră, Borcea a avut grijă ca femeile din viața lui să îi rămână aproape, fapt pentru care prima lui soție, dar și actuala, ambele se ocupă de afacerea de la malul mării.

Citeste si: Valentina Pelinel, adevărul despre relația pe care o are cu ceilalți copii ai lui Cristi Borcea: „Nu am încercat să iau locul nimănui”

Valentina Pelinel a studiat în America pentru a-i parteneră lui Borcea în afaceri [Sursa foto: Facebook]

Valentina Pelinel, implicată total în afacerile lui Borcea

Însă, dacă Mihaela Borcea are ștate vechi în acest domeniu, Valentina Pelinel nu a dorit să se lase mai prejos și s-a întrecut pe sine.

Citeste si: „Nu cred aşa ceva! Ce vorbeşti acolo?!” Culiţă Sterp a fost jefuit!- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Nu doar că a pus suflet și timp în dezvoltarea afacerii pe care tatăl copiilor ei o deține la mare, dar a și studiat.

Pentru că hotelul pe care-l au a fost reamenajat și toate serviciile disponibile s-au dezvoltat, Valentina Pelinel susține că a fost implicată în tot acest proces. Ba mai mult decât atât, dornică să le ofere clienților ce le trec pragul servicii de calitate, ea s-a apucat serios și de studiu.

Astfel, atrasă de două domenii ale afacerii, soția lui Cristi Borcea mărturisește că a obținut mai multe diplome atât în țară, cât și peste hotare.

Cu lecțiile învățate în America, acum Valentina Pelinel declară că se poate pune în pilea clientului, dar, în același timp, poate să și acționeze ca proprietar, combinând astfel cerințele și oferta și punând la dispoziția tuturor turiștilor un sejur de poveste.

”Business strategy și digital marketing sunt domeniile care mi-au atras cel mai mult interesul și mi-am dorit să aplic cunoștințele practice în afacerile familiei, că urmare a multiplelor cursuri urmate atât în țară cât și în America. Fiecare om și client dorește să simtă că îți pasă și că ești aproape de el și de nevoile lui. Acesta este motivul pentru care am urmat cursurile de hospitality din cadrul universității americane ECornell, pentru a aplica aceste reguli în context local, pentru a înțelege exact ce își dorește clientul nostru și a veni în întâmpinarea așteptărilor sale”, a spus Valentina Pelinel, notează Ciao.

Și pentru că totul, spune ea, este la cel mai înalt nivel, numărul clienților crește de la an la an, unii făcând o tradiția din a le trece pragul în sezonul estival.

Citeste si: Valentina Pelinel rupe tăcerea despre fostele căsnicii ale lui Cristi Borcea! Ce a putut să spună despre primele două soții ale afaceristului: "Nu vreau să mă gândesc"

Iar în ceea ce îi privește pe noii turiști, Valentina Pelinel spune că, ori de câte ori se află în incinta hotelului, nu ezită să îi întâmpine chiar ea și să socializeze cu ei, făcându-le astfel șederea mai plăcută.

”Reputația pe care am construit-o de la an la an ne ajută să avem mulți turiști care vin de ani de zile la noi, ca o tradiție de care se bucură în fiecare vară. Pentru clienții noi, dacă se întâmplă să fim la hotel, îmi aloc timp ca să îi cunosc și să le urez “Bun venit”. Sunt o fire sociabilă și îmi place să interacționez cu lumea”, a mai spus soția lui Cristi Borcea.