Bacalaureat 2019. Nu mai e un secret că Valentina Pelinel nu a dat BAC-ul până la 38 de ani. “Valentina Pelinel a renunţat la şcoală pentru cariera de model, deşi era elevă la Liceul Sf. Sava. Aşa a rămas până în ziua de azi, fără Bacalaureat. Valentina s-a ferit să vorbească despre studii. La 15 ani, când tatăl ei s-a stins din viata, Pelinel devenea Miss România. Atunci s-a gândit să facă o carieră în modeling și bani”, scria Evenimentul zilei în 2016.

Bacalaureat 2019. Valentina Pelinel: "E adevărat că nu m-am întors să dau Bac-ul și mi-o asum"

„În școală nu eram bună la matematică, dar mă descurcam la română. Vreau să lămuresc și chestia asta cu Bac-ul. Am intrat la Sava cu 9.40. Eram singura dintre elevii buni care nu și-a permis să facă meditații. Am plecat din țară pentru că muream de foame și nu-mi pare rău că am făcut-o. Așa am prins trenul ăsta. E adevărat că nu m-am întors să dau Bac-ul și mi-o asum”, a declarat Pelinel. (vezi ce afacere l-a sărăcit pe Cristi Borcea)

Bacalaureat 2019. Valentina Pelinel: "Ştiu să vorbesc, fac dezbateri"

Bacalaureat 2019. S-a aflat că Valentina Pelinel nu a dat BAC-ul până la 38 de ani, cât are în prezent. “Nu m-am mai gândit când îmi voi da Bac-ul. Multe persoane au urmat școli particulare, plătite. Oamenii mă cunosc, știu să vorbesc, fac dezbateri. Niciodată nu vorbesc mai mult decât pot să duc, despre lucruri pe care nu le cunosc”, a mai spus Pelinel.

Şi Cristi Borcea a avut probleme cu BAC-ul. Pâna în 1986, Borcea a fost elev la „Industrial 26”, însă şi-a întrerupt studiile în clasa a X-a. El şi le-a reluat după Revoluţie, când s-a înscris la un liceu din satul Fierbinţi. El a luat Bacalaureatul la 26 de ani, recunoscând ulterior că a dat şpagă pentru a promova.