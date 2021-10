Valentina Pelinel s-a fotografiat în cârje, după operația la picior! Iată cât de mult a slăbit soția lui Cristi Borcea

In articol:

Valentina Pelinel a fost operată în urmă cu o săptămână din cauza unui ligament încrucișat. În urmă cu 8 ani de zile, soția lui Cristi Borcea a avut un accident la ski, iar operația era de așteptat să aibă loc la un moment dat. După ce WOWBIZ.ro a surprins-o pe vedetă în timp ce ieșea din clinica particulară în care a avut loc operația, Valentina Pelinel a făcut și primele declarații

cu privire la starea ei de sănătate.

Fostul fotomodel a decis să pună capăt și absenței sale de pe rețelele de socializare, acolo unde a fost în urmă cu puțin timp o footgrafie, în timp ce se află în cârje. Vedeta a slăbit foarte mult în urma operației prin care a trecut.

„Buna dimineata, faceti cunostinta cu noile mele accesorii pentru urmatoarea perioada😬 Cum vi se par? Sunt rosii sa-mi poarte noroc ca sa termin recuperarea mai repede🙏 De Halloween sigur voi avea avea cel mai reusit costum😁”, a scris soția lui Cristi Borcea în descrierea fotografiei. În scețiunea de comentarii, internauții i-au urat multă sănătate și recuperare ușoară.

Valentina Pelinel s-a footgrafiat în cârje [Sursa foto: Instagram]

Recuperarea Valentinei Pelinel va dura 6 luni de zile

Valentina Pelinel a fost merue o fire activă și ambițioasă, motiv pentru care speră că se va vindeca cât mai repede.

Vedeta trebuie să urmeze sfaturile medicilor, iar dacă tot decurge normal, vedeta va scăpa de cârje în 6 luni de zile.

„Sunt o fire activă și mă voi pune repede pe picioare. Pot lucra cu greutăți pentru brațe și abdomen atâta timp cât nu pun presiune pe genunchiul stâng. Doar că am înlocuit accesoriile cu cârjele momentan, ha ha, dar scap de cârje foarte curând pentru că fac recuperarea ca la carte. Teoretic, recuperarea durează 6 luni, eu vreau să o fac sârguincios, să nu am probleme și să pot face sport ca lumea, e un ligament nou, o să mă obișnuiesc. E adevărat că am plecat mai devreme din spital… Mersul în cârjă e o noutate, am și foarte multe scări acasă, dar acum reușesc să le cobor”, a declarat Valentina Pelinel, pentru Click!