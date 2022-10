Valentina s-a rătăcit în timp ce se juca cu doi cățeluși! Fetița de 5 ani din Brăila a fost salvată de un jandarm care se afla în timpul liber: „A zis doar că vrea să facă nani”

In articol:

Copiii mici trebuie mereu supravegheați, pentru că altfel aceștia se pot aventura mereu în mici „expediții”, și se pot rătăci foarte ușor.

Este și cazul Valentinei, o fetiță în vârstă de doar 5 ani din județul Brăila. Cea mică a observat doi căței sălbatici și a fugit după ei.

Din nefericire, aceasta s-a rătăcit pe câmpul care înconjoară satul ei natal.

Micuța a fost salvată la timp de un om al legii și s-a întors teafără la mama sa. [Sursa foto: Captură foto]

Valentina, salvată la timp de un jandarm cu inimă mare

Alarma s-a dat la scurt timp după lăsarea serii. Părinții fetei au observat cu stupoare că aceasta dispăruse, așa că au alertat tot satul.

Întreaga comunitate, împreună cu mai multe echipaje ale poliției și a jandarmeriei a pornit în căutarea micuței.

Din echipa de căutare a făcut parte și Cătălin Lipan, plutonier la Jandarmeria Brăila. Chiar dacă se afla în timpul său liber, acesta a pornit imediat împreună cu ceilalți colegi ai săi în căutarea micuței.

Omul legii a fost și cel care a descoperit-o pe fetiță.

Aceasta se afla pe terenul unei ferme, unde se încălzea alături de cele două patrupede după care a pornit cu câteva ore mai devreme.

„Când am îndreptat lanterna spre acei baloţi, am observat un căţeluş. Iar imediat după, şi fetiţa. I-am dat imediat scurta mea, vestonul meu pentru a se încălzi. A zis doar că vrea să facă nani cu mami. Foarte emoţionant moment, deoarece şi eu sunt unchi şi ştiu ce înseamnă să creşti un copil. Am infăşurat-o pur şi simplu şi am ţinut-o în braţe şi în maşină tot în braţe a stat urmărind desene animate. Am întrebat-o cum a ajuns acolo, în timp ce se juca cu căţeluşii ei, ea i-a urmat”, a declarat salvatorul, potrivit Observator .

În momentul în care cea mică a fost găsită, toți locuitorii localității au fost mai mulți decât bucuroși, pentru că fetița pierdută s-a întors în sânul familiei sale.