Valentine's Day, 14 februarie 2022. Cele mai frumoase declarații de dragoste pentru Ziua Îndrăgostiților

Valentine's Day 2022. Cele mai frumoase declarații de dragoste pentru persoana iubită cu ocazia Zilei Îndrăgostiților.

Tu ești povestea mea de dragoste. Ești în tot ceea ce fac. În tot ceea ce văd, în tot ceea ce ating. Ești în ceea ce visez. Tu reprezinți cuvintele care-mi umplu paginile vieții în fiecare zi.

Mi-e dor de tine. De vocea ta, de zâmbetul tău, de îmbrățisarea ta. Mi-e dor de glumele tale, de modul cum mă faci să mă simt. Mi-e dor de tine cu totul.

Dintr-un singur sărut, vei înțelege tot ce n-am spus până acum.

Vreau să-ți mulțumesc că ai fost dragostea mea atunci când credeam că nu am nevoie de iubire. Dragostea ta m-a schimbat. M-a făcut mai bun. M-a salvat.

Valentine's Day 2021. Cele mai frumoase declarații de dragoste pentru persoana iubită[Sursa foto: PixaBay]

Vreau să fiu în brațele tale. Vreau să mă pierd în ochii tăi. Nu pot să rezist zâmbetului tău. Aș asculta vocea ta ore și ore la rând. Te vreau pe tine și numai pe tine.

Ești lângă mine, dormind, în timp ce eu mă minunez. Mă minunez că ești lângă mine. Și, în timp ce tu respiri lin, singurul lucru la care mă pot gândi este ce pot face mâine ca să te merit mai mult decât astăzi.

N-am crezut niciodată în suflete pereche până să te întâlnesc. N-am crezut niciodată că poate cineva să mă înțeleagă atât de bine. Până să te întâlnesc… Nu m-am simțit niciodată așa împlinită ca acum.

Nu e ușor să te iubesc și să nu pot fi lângă tine. Sunt momente când aș da orice ca să te privesc în ochi. Sau să te strâng în brațe.

Chiar și doar pentru câteva minute. Atunci când nu suntem împreună simt că o parte din mine lipsește.

Te iubesc în zilele bune. Dar și în zilele lungi și când sunt obosit de la job. Te iubesc în zilele în care mă faci să zâmbesc. Adică în fiecare zi când sunt cu tine.

La un moment dat toți întâlnim pe cineva pe care am vrea să-l facem toată viața noastră să zâmbească. Tu ești acea persoană specială pentru mine.

Nu mi-a fost vreodată atât de frică să pierd ceva. Pe de altă parte, viața mea nu a însemnat niciodată așa de mult până la tine.

Valentine's Day 2022. Declarații de dragoste celebre

Brad Pitt catre Angelina Jolie

"Dupa toate lucrurile, aveam langa mine cea mai frumoasa femeie de pe pamant. Ea este ideala pentru mai mult decat jumatate din toti barbatii si femeile din lume, iar eu eram singurul caruia ii era permis sa doarma alaturi de ea si sa o imbratiseze.(…)Am inceput sa ii cumpar flori, sa o sarut tot mai des, sa ii fac complimente. Am surprins-o si am multumit-o in fiecare minut. I-am luat numeroase cadouri si am inceput sa traiesc doar pentru ea."

Jean Paul Sartre catre Simone de Beauvoir

"Am vrut sa cuceresc fericirea si sa o astern la picioarele tale, asa cum faceau cuceritorii in epoca Regelui Soare (Louis XIV). Si apoi, obosit de toata galagia, m-am dus intotdeauna la culcare si am amanat. (…) In noaptea aceasta te iubesc intr-un mod pe care nu l-ai stiut niciodata la mine: nu sunt nici obosit din cauza calatoriilor, nici infasurat in dorinta de-a-ti simti prezenta. Imi perfectionez dragostea pentru tine si o reintegrez ca un element ce face parte din mine."

Victor Hugo catre Adele Foucher

"Cand doua suflete, care se doresc unul pe celalalt, oricat de departe se aflau unul de celalalt se gasesc in sfarsit… o unire puternica si pura la fel ca sufletul insasi incepe pe pamant si continua pentru totdeauna in ceruri (…)Asta este dragostea ce tu mi-o inspiri."

Will Smith catre Jada Pinckett-Smith

"Ti-am cantat La multi ani de 20 de ori si ti-am cumparat 19 cadouri (intr-un singur an am fost prins pe picior gresit). Te-am vazut sufland in 693 de lumanari (737 dupa aceasta seara). Ti-am spus “te iubesc” de cel putin 8.285 de ori. Si din cele 3,96 miliarde de femei de pe aceasta planeta, doar cu tine vreau sa-mi petrec tot restul vietii. La multi ani, dragostea mea!"

Honore de Balzac catre Evelina Hanska

"Sunt aproape nebun dupa tine, atat de nebun pe cat poate fi un indragostit: nu pot scrie impreuna nici doua idei care sa nu te contina pe tine intre ele. Nu ma mai pot gandi la nimic altceva in afara de tine. In ciuda vointei mele imaginatia imi zboara mereu la tine. Te mangai, te sarut, iti soptesc, o mie de idei amoroase despre tine ma coplesesc in fiecare clipa. Cat despre inima mea, acolo vei fi mereu – numai tu."

Emil Cioran catre Friedgard Thoma

"Va mai amintiti de plimbarea atat de apropiata pe marginea lacului? Din cauza frigului, azi-dimineata nu era aproape nimeni acolo. Doar eu cu lacrimile mele. Niciodata in viata nu am varsat atat de multe, fara cea mai mica posibilitate de a rade. Nu inteleg ce caut pe lumea asta in care fericirea ma face si mai nefericit decat nefericirea. Pentru mine ati devenit atat de importanta incat ma intreb cum va sfarsi intalnirea noastra. As vrea sa evadez cu dumneavoastra intr-o insula parasita si sa plang toata ziua."

Valentine's Day 2022. Declarații de dragoste amuzante

Politia caută persoană inteligentă, sexy, cu simțul umorului. Tu ești în siguranță dar eu unde să mă ascund?

Fetele sunt ca internetul. Toate domeniile interesante sunt luate deja. Eu ce mă fac cu tine?

Știi ce-mi lipsește cel mai mult de la tine? Liniștea și absența ta!

Accepți să-mi fii partener de SMS, la mesaje nașpa, dar și faine, în mesaje sms, dar și când semnalul este slab, până când liniuțele de la baterie ne vor desparți?

M-a alergat iubirea, dar eu am fost mai rapid. Până m-am împiedicat și am dat cu nasu' de tine. Acum ce mă fac? M-a prins!

Ești bărbatul ideal. Fix mai frumos decât un drac. Ce-mi pot dori mai mult?

Ești frumos și-atrăgător, că un pui de curcă chior!