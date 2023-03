Valerica a rămas pe drumuri, după ce copiii i-au vândut toată agoniseala de-o viață. Bătrâna de 78 de ani, care este grav bolnavă, se luptă se trăiască de pe-o zi pe alta: „O să aștept să treacă zilele și să mor”

In articol:

Valerica Istrate, în vârstă de 78 de ani, își trăiește bătrânețea în cele mai grele condiții, de când copiii ei i-au vândut casa și au părăsit-o. Bătrâna se luptă zilnic pentru a se putea hrăni, iar grija zilei de mâine a devenit o obișnuință, un chin care face parte din viața ei.

Femeia nu mai știe nimic de copiii săi care, după ce au pus-o să semneze actele pentru a vinde casa, fără să știe ce semnează, de fapt, au luat banii de pe urma înstrăinării bunului și au plecat peste hotare. Rămasă fără loc de muncă și cu doi copii de crescut după ce fabrica la care lucra s-a închis, în urmă cu mai mulți ani, Valerica Istrate a ajuns să-și dorească să nu mai trăiască după ce a rămas pe drumuri.

„După moartea lui Nicolae Ceaușescu s-a închis și fabrica unde lucram. Eram deja bătrână, așa că nimeni nu m-a mai primit la alt loc de muncă. Mulți voiau tineri și așa am rămas cu doi copii de crescut, un bărbat mort și fără bani”, povestește cu lacrimi în ochi Valerica Istrate.

Valerica Istrate nu mai știe nimic de copiii ei, plecați în străinătate

La îndemnul copiilor săi, Valerica Istrate a semnat mai multe acte prin care își dădea acordul, fără să știe, de a vinde casa în care a locuit vreme de zeci de ani și acolo unde copiii ei au crescut. Pentru a face rost de bani cu orice preț, tinerii au decis să-și lase propria mamă pe drumuri și să plece ulterior în străinătate, de acolo de unde nu oferă niciun ajutor celei care le-a dat viață.

„Copiii mei n-au avut ce să facă, pentru că eu n-am avut să le dau bani, ca să se întrețină. Mă bucur că au plecat în străinătate, măcar acolo au unde să muncească și au ce pune pe masă. Nu i-am mai văzut de dinainte de pandemie și nu mai știu nimic de ei. O singură dată m-au căutat și mi-au zis că le pare rău, pentru că am ajuns așa. Dar nu-i interesează de viața mea”, mărturisește Valerica Istrate.

Bătrâna se luptă să supraviețuiască de pe-o zi pe alta

În prezent, bătrâna are un acoperiș deasupra capului la Centrul de Urgență pentru Recuperare și Integrare Socială „C.A. Rosetti” din Iași, însă este nevoită să-și procure de una singură mâncarea din ajutorul pe care îl primește din mila trecătorilor.

Valerica Istrate suferă de osteoporoză și are colonul fisurat, iar pensia nesemnificativă pe care o are îi ajunge doar pentru a-și plăti medicamentele de care are nevoie zi de zi.

„Tinerețea mea a fost grea, dar acum este aproape imposibil. În fiecare zi, mă gândesc, dacă am cu ce trăi în ziua următoare. Însă când nu o să mai am o să aștept să treacă zilele și să mor”, mai spune bătrâna, conform BZI.