Valerie Lungu a leșinat, în mijlocul străzii! Medicii au intervenit rapid: „Mi-au băgat nebunia aia în venă”

In articol:

Valerie Lungu se numără printre cele mai îndrăgite influencerițe de la noi din țară, iar aceasta a devenit cunoscută odată cu participarea sa la show-ul ”Bravo, ai stil”, difuzat pe Kanal D. Aceasta și-a îndreptat toată atenția asupra rețelelor de socializare, acolo unde păstrează mereu legătura cu fanii săi, ținându-i la curent cu aproape tot ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că, Valerie Lungu a plecat în vacanță alături de noul său partener de viață, a cărui identitate nu a dezvăluit-o încă, acolo unde a trecut prin clipe de coșmar, asta pentru că a leșinat chiar în mijlocul străzii.

„Pentru prima dată în viață, atac de panică”

Valerie Lungu a plecat în vacanță, alături de noul său iubit, a cărui identitate nu a dezvăluit-o până acum. În timp ce mergea pe stradă, tinerei i s-a făcut rău și a leșinat, iar partenerul său a încercat să facă tot posibilul pentru a o salva, așa că a chemat ambulanța, care a venit imediat.

Citeste si: Valeria Lungu, dezvăluiri fără perdea din spatele show-ului ”Bravo, ai stil”! Părerea fostei concurente despre jurații emisiunii: „Nu am avut o relaționare bună”

De asemenea, influencerița a mai precizat că s-a trezit dintr-o dată, în mijlocul drumului, fiind înconjurată de 15 italieni, care vorbeau continuu, iar șatena nu înțelegea ce se întâmplă.

Citeste si: Cine este Lia Bugnar, fosta iubită a lui Anghel Damian. A fost căsătorită timp de 12 ani cu un cunoscut scenarist român- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Mai mult decât atât, o altă problemă pe care a avut-o a fost aceea că, niciunul dintre medicii de pe ambulanță nu vorbea limba engleză, motiv pentru care i-a fost cam greu să comunice cu aceștia.

”Azi am avut probabil, pentru prima dată în viață, atac de panică! Am leșinat în mijlocul drumului. Nu asta e partea mai nasoală, partea cea mai de [email protected]#%& a fost când m-am trezit înconjurată de 15 italieni care vorbeau încontinuu și eu eram udă toată, pe undeva pe drum... Nu am idee cum am ajuns acolo, într-un final a venit ambulanța și niciunul dintre doctori nu vorbește engleză. Mi-au băgat nebunia aia în venă, de mă doare mâna și acum”, a spus Valerie Lungu.

De asemenea, din cauza faptului că a fost greu să comunice cu medicii, aceștia au înțeles cu greu că tânăra nu își dorește să meargă la spital, pentru a se interna.

Citeste si: Valerie Lungu, fosta concurentă de la Bravo, ai stil!, s-a despărțit de iubitul ei cu scandal: "Am fost atât de mult jignită..."

Totodată, Valerie Lungu a mai precizat că, înainte de a pleca la drum, chiar a dorit să își ia calmante pentru a preveni situația prin care a trecut.

”Am stat cu ei 2 ore să le explic că vreau să merg la hotel și că nu vreau să mă interneze în spital. Oamenii credeau că am fost bătută sau violată, ceva. Poza asta este făcută după două perfuzii și patru ore de plâns... Păcat că nu mi-am luat calmante sau orice alt [email protected]#$! care să prevină nebunia pe care tocmai am avut-o azi”, a adăugat Valerie Lungu.

Valerie Lungu [Sursa foto: Instagram]