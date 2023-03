Valerie Lungu, fosta concurentă „Bravo, ai stil!”, succes impresionant după cea mai dureroasă perioadă din viața sa! Influencerița a avut nevoie de multe ore de terapie pentru a trece peste eșecul în dragoste: „Am realizat că puterea stă în mine”

In articol:

Valerie Lungu a cunoscut celebritatea datorită emisiunii “Bravo, ai stil!”, însă, după terminarea show-ului, tânăra și-a continuat activitatea pe rețelele de socializare, acolo unde a reușit, într-un timp destul de scurt, să ajungă la inimile internauților.

Vedeta și-a găsit puterea și a vorbit despre cea mai dificilă perioadă din viața sa, respectiv o despărțire care s-a dovedit a fi foarte dureroasă. Cu toate acestea, basarabeanca a reușit cu succes să depășească momentele dificile din viața sa. Cu ajutorul terapiei a reușit să vadă viața dintr-o cu totul altă perspectivă și să revină pe rețelele de socializare mai hotărâtă ca niciodată să dobândească succesul pe care îl merită, lucru care s-a și întâmplat.

Valerie Lungu, clip de 20 de milioane de vizualizări pe Instagram

Valerie Lungu este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde este urmărită de jumătatea de milion de internauți. Tânăra postează des și încearcă să transmită fanilor lecții de viață, unele chiar trăite de ea.

Fosta concurentă “Bravo, ai stil!” a depășit numărul de 20 de milioane de vizualizări la un reel postat pe pagina sa de Instagram în care vorbea despre condiția femeii și prejudecățile de care se lovește în societatea de astăzi.

Prin clipul postat, deși la prima impresie pare a fi unul amuzant, încearcă să transmită un mesaj cu un puternic impact. Valerie Lungu nu se aștepta la o asemenea reușită niciodată, însă se bucură și este recunoscătoare că mesajul său a ajuns la un număr atât de mare de persoane.

Citeste si: Mesajele emoționante primite de mama Geta de la fiicele sale, cu ocazia zilei de naștere: „Ești o mamă cum rar există în lume”. Surorile Sterp se mândresc cu cea care le-a dat viață- kanald.ro

Citeste si: O polițistă și-a dat în judecată șefii și colegii, acuzându-i că au obligat-o la sex oral, ca ritual de inițiere. Sunt trei inculpați în boxa acuzaților iar amănuntele sunt scandaloase- stirileprotv.ro

Citește și: Valerie Lungu, cadou de zeci de mii de euro. Influencerița s-a lăudat cu bolidul de lux pe rețelele de socializare: „Mi-am cumpărat mașină”

Citește și: Ioana Vișănescu, prima reacție după ce Valerie Lungu a declarat că nu o are la suflet: „Mi se pare puțin deplasat”

„ Daa, la o primă vedere este un videoclip amuzant, am stârnit multe reacții cu el, însă mesajul este unul mai profund. Mi-am dorit să transmit faptul că nu trebuie să ne lăsăm afectate de presiunea societății.

Nu trebuie să fim speriate de vârstă, de “ceea ce spune lumea”. Și să ne ascultăm mai mult vocea interioară, să fim independente. Noi să fim prioritatea noastră nr. 1. Mă bucur să văd că munca mea este înțeleasă și apreciată de milioane de persoane din întreaga lume”, a declarat Valerie Lungu pentru fanatik.ro.

Citeste si: „S-a chinuit!” Văduva artistului a rupt tăcerea despre moartea lui Nosfe și a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele sale clipe!- kfetele.ro

Citeste si: Buna Vestire 2023. Ce este bine să faci în această zi importantă pentru a avea parte de sănătate? Tradiții și obiceiuri străvechi!- stirilekanald.ro

Citeste si: Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, dezvăluiri neașteptate despre artistă:”Lumea a judecat-o foarte greșit, fără să se știe motivul. Vrea copii”- radioimpuls.ro

Valerie Lungu [Sursa foto: Instagram]

Valerie Lungu a avut nevoie de terapie după o despărțire

Valerie Lungu a trecut prin momente de nesiguranță și s-a simțit neîncrezătoare după o despărțire. Separarea a fost una foarte dificilă, însă, după mai multe ședințe de terapie, și-a dat seama că cea mai importantă persoană din viața sa este chiar ea. Tânăra s-a simțit recunoscătoare că există un loc sigur în care poate vorbi despre sentimentele și trăirile sale.

„ Am avut și eu momente în care m-am simțit nesigură. M-am simțit neîncrezătoare în mine. S-a întâmplat, de exemplu, după o despărțire să îmi pun multe întrebări, să fiu mai introspectivă. Cert e că am realizat că puterea stă în mine. Mi-am dat seama că doar eu pot decide în ce direcție o iau. Am avut nevoie de terapie. Terapia chiar face minuni. Mă bucur că am înțeles să merg într-un loc specializat unde pot discuta despre sentimentele și stările mele”, a mai spus Valerie Lungu.

Valerie Lungu [Sursa foto: Instagram]