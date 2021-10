Valeriu Gheorghiță anunță un nou maraton de vaccinare în Capitală: „Este în pregătire şi stabilim toate detaliile”

In articol:

Valeriu Gheorghiţă, coordonatorul campaniei de vaccinare, a anunțat într-o cconferință de presă că are de gând ca în perioada următoare să organizeze un maraton de vaccinare anti-COVID, în contextul în care numărul îmbolnăvirilor cu coronavirus a crescut substanțial, iar spitalele gem de bolnavi în stare gravă și medie.

Maratonul de vaccinare va avea loc tot la finalul unei săptămâni și se va desfășura pe o perioadă de trei zile. De asemenea, evenimentul va avea loc în mai multe centre din București.

„Avem în plan în perioada următoare să organizăm un maraton de vaccinare în mai multe centre de vaccinare din Capitală, însă, trebuie să definitivăm în acest moment toate detaliile logistice legate de personalul medical care trebuie să deservească o activitate de acest gen. Vom identifica să avem un centru de vaccinare care are o capacitate mai mare în fiecare sector şi simultan să avem acest tip de activitate.

Nu pot să vă dau la acest moment perioada în care se va desfăşura acest eveniment, dar cât se poate de repede, în următoarele două săptămâni probabil că vom face acest eveniment. Este în pregătire şi stabilim toate detaliile şi vom transmite din timp informaţiile necesare pentru a fi cunoscute”, a declarat Valeriu Gheorghiţă.

Valeriu Gheorghiță recunoaște eșecul campaniei de vaccinare

Valul patru al pandemiei de coronavirus i-a prins pe cei mai mulți dintre români fără apărare. Majoritatea populației din România este nevaccinată anti-COVID, iar situația epidemiologică actuală este fără precedent.

De câteva săptămâni încoace, zeci de mii de cazuri sunt idenficate în fiecare zi, iar sute de oameni pierd lupta cu virusul SARS-CoV-2. Spitalele sunt arhipline, iar medicii puși în situația de a alege cine respiră și cine nu.

Astăzi, 12 septembrie 2021, este o zi neagră pentru România. Peste 16 mii de cazuri au fost identificate și peste 400 de oameni și-au pierdut viața din cauza coronavirusului.

Campania de vaccinare a debutat în România pe 27 decembrie 2020, dar până acum nu au fost atinse țelurile autorităților. România este codașa Europei în materie de vaccinare, iar Valeriu Gheorghiță recunoaște eșecul capmaniei de vaccinare pe care o gestionează. Acesta spune că totul se datorează lipsei banilor alocați pentru comunicare și informare.

„Cred că vorbim pe de o parte lucruri care puteau fi făcute în actuala campanie de vaccinare și lucruri care țin de ceea ce se întâmplă la nivelul societății, sunt probleme sistemice pe care foarte greu le putem contracara sau corecta într-un timp scurt de timp.

Cred că unde am pierdut lupta este la combaterea dezinformării. Am încercat să avem în mod constant o prezență în pațiul public și să oferim informații de vaccinare, tocmai de aceea săptămânal am organiat conferințe și am răspuns întrebărilor jurnaliștilor.

Nu s-au alocat bani sau CNCAV nu a avut fonduri pentru campania de comunicare și de informare. Obiectivul campaniei de vaccinare și de informare a fost promovarea încrederii populației în știință și în sistemul medical. Rolul central îl are corpul medical în definiția lui cea mai largă”, a declarat Valeriu Gheorghiță.