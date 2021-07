Valeriu Gheorghiță, avertisment cu privire la bolile de inimă asociate vaccinurilor Pfizer și Moderna. Declarațiile făcute de medic

Valeriu Gheorghita [Sursa foto: Facebook] 20:19, iul 10, 2021 Autor: Cristina Ionela

Medicul Valeriu Gheorghiță a vorbit despre cazurile de miocardită (o inflamație a mușchiului cardiac) și de pericardită (o inflamație a membranei care anvelopează inima) apărute la oamenii care s-au vaccinat împotriva COVID-19 cu Pfizer și Moderna. Coordonatorul campaniei de vaccinare puntează faptul că reacțiile adverse sunt rare și vizează mai mult tinerii.

„ Sunt ridicate semnale de siguranta legate de riscul de inflamatie cardiaca. Mai frecvent apare la persoane sub 30 de ani, in mod deosebit la barbati si mai frecvent dupa a doua doza de vacin. Frecventa raportata la vaccinurile bazate pe ARN mesager este de circa două cazuri la 50.000 persoane vaccinate cu a doua doza. Au fost 40 de cazuri raportate in SUA la un milion de persoane vaccinate. Toate au fost forme usoare, dupa 3-4 zile personele au fost externate in stare buna. Este un aspect intens monitorizat. S-a recomandat sa se treaca aceasta reactie adversa in rezumatul vaccinurilor”, a declarat Valeriu Gheorghiță.

Doi adolescenți români au avut probleme cardiace

Medicul a explicat faptul că doi adolescenți români, din Bacău și București, au avut probleme cardiace după ce s-au vaccinat anti-coronavirus, dar „amandoi au avut o evolutie favorabila”.

„ Avantajele depasesc riscurile. Riscurile sunt foarte mici, reactiile sunt foarte rare”, a mai spus coordonatorul campaniei de vaccinare.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a transmis că există o legătură „probabilă” între cazuri de inflamații la nivelul inimii şi administrarea vaccinurilor împotriva coronavirusului, bazate pe tehnologia ARN mesager.

Declarațiile făcute de reprezentanții OMS vin după ce au fost realizate mai multe studii în Statele Unite ale Americii, care au indicat același rezultat, iar agenția de specialitate a Uniunii Europene a cerut actualizarea prospectelor de vaccin cu noile efecte secundare.