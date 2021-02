Vali Vijelie, mărturisiri în premieră despre băiatul nelegitim care a făcut pușcărie ”Regret că…” Dezvăluiri în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” VIDEO

feb 3, 2021 Autor: Catalina Lohan

In articol:

Despre Florin Cristian Florea se știe că este copilul lui Vali Vijelie, iar manelistul deși nu l-a recunoscut legal ca fiind copilul lui, de-a lungul timpului, a avut grijă să-l ajute cu bani. Totuşi, Vali Vijelie a refuzat să vorbească până acum despre fiul său, rezultat dintr-o relaţie anterioară căsătoriei cu actuala lui soţie.

Mai ales că Florin a intrat în atenția presei după ce a fost condamnat la închisoare.

Tânărul a fost încarcerat în anul 2014 pentru furt calificat și și-a ispășit pedeapsa la Penitenciarul Găești. Florin Cristian Florea a fost condamnat pentru că a furat, în 2010, un automobil de lux din parcarea unui restaurant și s-a plimbat cu el toată noaptea prin București, până l-a avariat. Când a fost găsit de oamenii legii, tânărul prezenta o alcoolemie de 0,40 mg/l alcool în aerul respirat, iar, după ce a fost legitimat, s-a constatat că nici nu deținea un permis de conducere.( VEZI si cati copii are de fapt manelistul Vali Vijelie)

Atunci s-a aflat că Florin Cristian Florea este băiatul secret al lui Vali Vijelie, însă manelistul nu a vrut să vorbească despre acesta.

Citeste si: Cine este soția lui Vali Vijelie. Vezi cum arată Carmen Rusu FOTO

Vali Vijelie nu si-a recunoscut primul copil[Sursa foto: Kanal D]

Citeste si: Adevăratul motiv al rupturii dintre Şerban Huidu şi Mihai Găinuşă: ”Nu mai vorbim din 2015”- bzi.ro

Băiatul nelegitim al lui Vali Vijelie s-a mutat în Anglia

Acum, Florin este însurat, locuiește în Marea Britanie și pare că are o relație bună cu tatăl său.( VEZI si cum il cheama pe Vali Vijelie în buletin)

Întrebat în emisiunea lui Denise Rifai dacă regret ceva în relația cu Florin, fiul său nerecunoscut, Vali Vijelie a acceptat să vorbească despre tânăr.

”Regret că nu m-a ascultat. El a fost la mama lui de mic și de fiecare dată i-am spus să învețe o meserie. Eu, prin meseria pe care o am, nu pot să stau nici cu copiii pe care-i am acuma. Pentru că vin dimineața de la studio sau de la nuntă, ne vedem la masă, discutăm, dar atât. De educație se ocupă soția mea. Eu sunt cel care le întrețin confortul. Acum, cu Florin am o relație foarte bună, cu toate că a mai greșit el acum, dar l-am înțeles. I-am spus așa: ”Dacă nu muncești, cu mine o închizi”, a spus Vali Vijelie.

Citeste si: Vali Vijelie, concert pe o plajă din Zanzibar. Manelistul a încins atmosfera în Tanzania VIDEO

”Dar cu ce a greșit?”, l-a întrebat Denise Rifai.

”A făcut o greșeală vizavi de fratele lui, Rafael. Nu are rost s-o discutăm, și-a asumat-o. M-a sunat și mi-a spus că știe că a greșit. I-am spus că trec totul cu vederea, și l-am rugat să se ducă la muncă și să-și vadă de treaba lui. Acum, nu mai e în România, e plecat în Anglia cu soția lui. Vorbim tot timpul. M-a întrebat dacă mai sunt supărat pe el. I-am spus că nu și că pentru mine este important să-i fie bine. Mi-a zis că îi e bine acolo, că tocmai își ia un atestat de macaragiu. I-am spus să facă ce vrea, eu doar îl ajut!”, a mărturisit Vali Vijelie despre relația cu fiul său.