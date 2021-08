Valul patru, periculos pentru omenire. Dr. Beatrice Mahler avertizează populația: „Evoluția pandemiei de gripă spaniolă de acum 100 de ani nu mai este un model de natură să ne liniștească”

Beatrice Mahler [Sursa foto: MediaFax Foto] 16:56, aug 9, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Lucrurile nu mai sunt deloc așa cum se credea inițial, iar raportarea pandemiei din prezent la gripa spaniolă din 1918 nu mai are nicio relevanță. Astfel, imunitatea care a fost prezentă în pandemia de acum 100 de ani pare să nu mai fie aplicabilă în zilele de astăzi.

Noua tulpină a Covid-19 are puterea de a păcăli anticorpii organismului care au fost obținuți fie prin imunizare, fie natural, în urma trecerii individului prin boală.

Managerul Institutului “Marius Nasta” din Capitală a explicat cum temuta tulpină Delta își schimbă caracteristicile pe care specialiștii le cunoșteau până acum, iar astfel numărul persoanelor infectate este în creștere.

“ Acea liniște pe care ne-am creat-o uitându-ne la pandemia de acum 100 de ani, în care imunitatea de masă, cea în care știam că 70 la sută din persoane – fie că trec prin boală, fie că sunt vaccinate – este liniștitoare, în acest moment nu cred că este o variantă care să ne aducă liniște, pentru că nu vorbim de un virus gripal, ci vorbim de un virus care are o structură care își modifică caracteristicile, care are în acest moment nu doar capacitatea de a infecta mai ușor alte persoane, dar are și capacitatea de a-și masca receptorii, de a face un joc în interiorul organismului nostru atunci când intră, astfel încât să nu fie recunoscut de anticorpii pe care organismul i-a format, indiferent dacă am trecut prin boală sau am fost vaccinați. Prin urmare, lucrurile sunt puțin mai serioase dacă vorbim din punct de vedere al perspectivei medicale și al provocărilor pe care le aduce acest virus în acest moment pentru om .” a spus Beatrice Mahler.

Portul măștii, scut de protecție împotriva noii tulpini

Managerul Institutului „Marius Nasta” a declarat cum că există cazuri de infectări cu noua tulpină, asta după ce pacienții respectivi au petrecut în aer liber, fără să poarte masca de protecție.

Mai mult, deși în România este raportat, în prezent, un număr mic de cazuri de infectare cu tulpina Delta, evoluția valului patru este pe un plan ascendent, iar de la o săpămână la alta situația se poate schimba dramatic.

“ În acest moment, România încă are o incidență scăzută a cazurilor, raportat la ce se întâmplă în țările învecinate, însă ar fi foarte bine ca toți cei care știu că ajung în locuri aglomerate ar lua ca măsură de precauție existența unei doze de anticorpi care să-i protejeze de o eventuală infectare, pentru că astfel de situații, chiar dacă vorbim de mediul exterior, de locuri care în acest moment nu prevăd masca, în condițiile în care varianta delta există la una dintre persoanele aflate în zona respectivă, ea poate să fie luată extrem de ușor, pentru că are un risc crescut de contagiune .” a mai explicat Beatrice Mahler.

Directorul medical a mai punctat și faptul că vaccinarea anti-Covid rămâne în continuare singura soluție pentru a scăpa de pandemie, protejând populația împotriva unor forme severe ale bolii.