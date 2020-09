In articol:

Se pricepe la actorie și scene de acțiune, dar și la dans! Și nu o demonstrează pe orice piesă, ci pe melodia „Save Me”, a trupei Morandi! Jean-Claude Van Damme a făcut un live pe pagina sa de Facebook, dansând pe hitul compus de Randi și de Marius Moga, care în urmă cu 12 ani a cucerit nu doar România, ci întreaga Europă.

Fanii din toată lumea au comentat încântați prestația actorului și mișcările sale de kickboxing, recunoscând inclusiv coloana sonoră.

La fel de impresionați de alegerea faimosului actor de origine belgiană s-au arătat și cei doi artiști români, Marius Moga și Randi.

„E o bucurie pentru mine ce a făcut legendarul actor și, în același timp, o uimire că, după atâta timp, piesa <Save me> încă vibrează în inimile oamenilor de peste tot! Mi-a plăcut mult dansul lui și-mi amintește de filmele sale după care eram toți topiți în copilărie!”, spune Randi.

„Mi se pare foarte tare ca, după 12 ani de când a fost lansată <Save Me>, piesa care a ajuns numărul 1 în mai multe țări din Europa, să îl văd pe Jean-Claude Van Damme, actor cu filmele căruia am crescut, dansând fericit pe ea! E dovada că Morandi este unul din proiectele românești de succes internațional și că o piesă bună nu cunoaște timpul”, adaugă Marius Moga.

La cei 59 de ani ai săi, Vam Damme a ținut foarte bine ritmul pe melodie, iar cei doi artiști s-au declarat încântați de alegerea medicală a actorului.

Marius Moga: „Dacă nu am fi scris piesa aia nu aveam nimic în comun, acum am ceva în comun cu Van Damme, a dansat fericit pe piesa „Save me”, pe care am scris-o cu Andrei. E un lucru bun. Piesele bune rămân și creează amintiri chiar și peste ani. I-a luat ceva ani piesei să ajungă la el, dar și noi eram mici când el făcea filme”, a declarat Marius Moga pentru Știrile ProTv.

Randi: „El mi s-a părut întotdeauna un simpatic și dansul lui îmi amintește de filmul lui „Dublu impact”, când are o scenă cu o gagică blondă într-un club, e inimitabil. Îi mulțumim pentru dansul din umeri, nu îl uităm și nu l-aș fi uitat oricum, pentru că i-am văzut toate filmele când eram mic”, a declarat și Randi pentru aceeași sursă citată.