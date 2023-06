Gabi Jugaru a refuzat să-i repare mașina lui Liviu Vârciu contra unei publicități online. Ce a făcut apoi prezentatorul?: ”Vânează moca”

In articol:

Gabi Jugaru a fost mulți ani partea din lumea mondenă, doar că de ceva vreme s-a retras din lumina reflectoarelor și a pornit pe un alt drum profesional.

Acum are propria afacere, pentru care spune că muncește pe brânci, ceea ce-l face să și vadă rezultatele dorite.

Gabi Jugaru a refuzat să-i repare mașina lui Liviu Vârciu contra unei publicități online [Sursa foto: Facebook ]

Liviu Vârciu, dat în vileag de Gabi Jugaru

Astfel că, pentru că a ajuns să fie un profesionist în domeniu, vedetele, uneori, mai apelează la el. Doar că, pentru că știe cum stau lucrurile în aria mondenă, Jugaru spune că preferă oamenii de rând.

Iar pentru a-și susține afirmația, acesta a povestit un episod pe care l-a avut cu Liviu Vârciu. Gabi Jugaru spune că, la un moment dat, prezentatorul l-a sunat pentru a-i repara și lui mașina, având însă și o condiție.

Vârciu s-a arătat dornic de a beneficia de serviciile lui Jugaru, dar nu la fel de dispus în a le și plăti. Motiv pentru care, așa cum fac mai toate vedetele pentru unele servicii sau produse, Liviu Vârciu l-a asigurat pe Jugaru că nu îi va da bani, dar îl va promova în mediul online, acolo unde are o mare comunitate de fani, care, cu siguranță, îi vor lua exemplu și vor ajunge la el la atelier.

Însă, în fața unei asemenea propuneri, Gabi Jugaru nu s-a arătat deloc convins, ceea ce l-a făcut să-l refuze categoric pe partenerul Andei Călin.

Pentru că el a refuzat să muncească contra publicității făcute de Vârciu, iar cel din urmă a refuzat să îi plătească serviciile cu un discount considerabil de care ar fi beneficiat, fiecare a mers pe alt drum.

„Am avut un episod în care Liviu Vârciu voia să-mi aducă BMW-ul lui, voia o curățire rapidă. A zis: ”Hai, că vin și facem un live, un TikTok ca să vadă lumea!”. Deși țin foarte mult la el, i-am zis: ”Liviuțule, suntem amici, dar cel puțin materialele și ce bag eu în mașinuța ta trebuie să mi le achiți! Eu moca nu muncesc, este afacerea mea, și aia cu video pe TikTok mă interesează doar ca bonus, din prietenie, așa cum și eu îți acord un discount serios tot din prietenie. Nu pot să pun bani din buzunar, am un business micuț, care nu e bazat pe tiktokăreală. S-a dus la un alt atelier și îi recomanda pe video pe acei băieți. Probabil că i-au făcut tot treabă de calitate. Omul a reușit să facă un barter cu ei, lucru foarte corect, de altfel. Și eu aș fi făcut la fel, în locul lui. Și eu am făcut, cândva, barter, ba pe o prezentare, pe un eveniment, pe un concert. Nu știu cât costa lucrarea lui, n-am văzut mașina, ca să știu ce am de făcut, am discutat doar de principiu și prietenește. Dar nu s-a supărat nimeni, mie mi-e foarte drag de el, e un tip foarte simpatic, doar că munca mea trebuie plătită, ca a lui, de altfel. La mine nu merge pe barter”, a declarat Gabi Jugaru, conform Impact.ro.

După această situație, Jugaru spune că nu s-a supărat pe Liviu Vârciu, dar consideră că, indiferent de statutul avut, nu mereu poți avea totul pe gratis, căci la mijloc este vorba despre munca unui om, care are și el nevoie de bani pentru ceea ce prestează.

Înțelege, spune el, faptul că toți își doresc să-și reducă cheltuielile, dar, la rândul lui, și el vrea să-și țină afacerea pe picioare. Afacere în care a investit timp, bani și mult efort, căci muncește de dimineața până seara de unul singur.

„Vedetele vânează moca. Fiecare încearcă să-și reducă costurile, ce scoate din buzunar. După cum știți, în lumea aceasta, a vedetelor, de pe la noi, fiecare are niște urmăritori, ei au un impact asupra unui grup social, și vor bartere. Mulți spun: ”Băi, vino că îți fac eu o postare și o să vadă lumea!”. Doar că ceea ce fac eu, de 5 ani, mi-e foarte clar că omul mă caută atunci când are o problemă, pe care vrea să o rezolve rapid, că e vorba că a zgâriat mașina, că nu mai e ok vopseaua sau că are pielea crăpată. Mă sună, le dau detalii, ei vin la atelier pentru o consultanță gratuită și care e de o durată destul de mare, de-abia apoi le spun cât costă totul, nu pot spune prin telefon din start. Vin oamenii la mine, ca la medic, poate că e o comparație un pic exagerată, dar cam așa e. Nu sunt mecanic, mă ocup de aspectul estetic al mașinii, trebuie însă să ai cunoștințe și legate de vopsitorie, ce înseamnă vopseaua și lacul. Eu lucrez singur la atelier, de doi ani nu mai am angajați, nu vreau să mă mai încurce nimeni sau să dau note explicative. De obicei, muncesc 8-11 ore, pornesc treaba de la 8.00 și pe la ora 19.00 închid. Muncești, dacă vrei bani!”, a mai spus fosta vedetă de televiziune.