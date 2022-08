Vara jafurilor! Vedetele, ținta hoților! Iată câți bani au pierdut celebritățile peste noapte

In articol:

Vara aceasta le-a dat mari bătăi de cap vedetelor. Hoții și-au făcut de cap și i-au prădat pe cei care știau că au buzunarul gros. În unele cazuri s-a aflat identitatea jefuitorilor, în altele încă se cercetează.

1. Culiță Sterp

Unii artiști au pus recompense, doar să se rezolve cazul și să fie liniștiți. Sumele sunt colosale, iar situațiile deprimante. Iată care sunt celebritățile care au fost victimele jafurilor în această vară, dar și cât li s-a furat.

Scandalul momentului îl are în prim-plan pe Culiță Sterp care îl caută pe cel care a intrat prin efracție în casa sa și i-a furat un seif plin cu bani, suma ajungând la peste 250.000 de euro. Acesta oferă o recompensă generoasă, în speranța că îl va găsi pe cel care l-a prădat. Familia lui era plecată, nimeni nu era acasă, iar acum sunt cu toții în stare de șoc.

"Cred că ați auzit toți că la noi acasă a avut loc o spargere. Mi s-a furat un seif cu foarte mulți bani și când zic 'foarte mulți' nu mă refer la mii de euro, nici la zeci de mii de euro. Mult mai mulți bani. Eu nu am vrut să fac publică chestia asta. Maică-mea și cu Geta au făcut-o. Au trecut deja vreo trei săptămâni de când s-a întâmplat chestia asta. Eu ofer o recompensă de 25.000 de euro dacă cineva mă ajută să găsesc hoții și să recuperez o parte din bani. Dacă nu, dau 10.000 de euro recompensă doar să aflu hoții, numai să aflu cine mi-a spart casa. A fost la noi acasă Poliția, ei au zis că au fost minim 3-4 hoți. Pentru cine întreabă de camere de filmat, nu-i normal într-o comună civilizată camerele de filmat să nu meargă din iulie 2021. Noi aveam o cameră, într-adevăr, la noi acasă. Bineînțeles că hoții au întors-o, și-au făcut treaba. Nu s-a putut vedea. Eu m-am gândit, cum au fost mai mulți hoți, cu siguranță o să se spargă unul dintre ei, că ba nu se înțeleg să împartă banii și ei așa sunt, se dau în gât unii pe alții. Sau dacă cineva a văzut un seif, seiful a fost foarte mare, de peste 100 de kilograme, cât jumătate de frigider. Era gri, în caz că îl vedeți pe undeva aruncat, printr-o pădure, ăsta e un indiciu, al meu era cu cod.", a mărturisit Culiță Sterp, în vlogul său.

2. Bassam

Citeste si: Vlăduța Lupău a născut un băiețel! Ce nume unic i-a ales micuțului său- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Hairstylistul vedetelor a vrut doar să meargă la sală și a plecat fără niciun ban, din cei 60.000 de euro pe care îi avea la el. Hoții au dat năvală și l-au lăsat pe regele coafurii fără salariile celor de la salon. Acesta a avut un șoc să fie pus în fața unei asemenea situații. Vinovații au fost găsiți și arestați, aceștia având vârstele de 16, respectiv 17 ani.

"Mi-au spart uşa de la vestiar şi mi-au luat tot ce era acolo. Am intrat la sală, m-am schimbat. Erau două-trei persoane, trei persoane, arătau dificil la faţă, şi erau în vestiar. M-am dus după ei, nu i-am găsit, am sunat la Poliţie şi a venit Poliţia în 5 minute, a luat amprente, a luat tot ce trebuie.", a declarat Bassam, imediat după ce a fost prădat.

3. Magda Ciumac

Magda Ciumac a plecat în vacanță să petreacă clipe de neuitat, însă a fost luată prin surprindere de un jaf. Fosta soție a luptătorului Tolea Ciumac nu poate crede nici acum ce i s-a întâmplat și a povestit public tot firul întâmplării. Suma pe care a pierdut-o a fost de 1300 de euro.

"În fața hotelului cu camere de supraveghere, cu zonă circulată, cu turiști, cu toate cele, tocmai doi români ne-au jefuit, există camerele, l-au împins pe fiul meu, l-au întrebat ceva pe Alexander, unul ne-a distras atenția, al meu urcase să ducă niște cumpărături în camera de hotel și urma să ne mai plimbăm. Totul s-a întâmplat la 12 noaptea și am petrecut vreo 5-6 ore la poliție, am dat declarații, am blocat telefonul. Nu l-am recuperat încă, pentru că există o lege în Spania, indiferent dacă telefonul este localizat, nu poate intra poliția peste persoane în casă fără mandat, așteptăm un mandat de la judecător. Sunt găsiți cei doi români, dar mai multe detalii nu pot da, pentru că este o anchetă în desfășurare, dar faza tare este că au fost puși de cineva, practic nu-i interesa atât de tare telefonul meu de 1.300 de euro, că între timp mi-am luat altul, ci ce aveam pe telefon. Tot de cineva au fost puși, dar se ocupă poliția. A fost o experiență urâtă, prima dată în viața mea când mi s-a întâmplat așa ceva.", a precizat Magda Ciumac, la un post TV.

4. Jador

Jador a transmis un mesaj fanilor săi în care le povestește cum a fost jefuit de cineva pe care l-a ajutat cu sume consistente de bani în nenumărate rânduri atunci când a avut nevoie. Cu toate că nu i-a dat numele, a ținut să menționeze că toată familia lui trebuie să știe despre cine este vorba. De asemenea, Jador îi aduce acuzații grave hoțului. Artistul a specificat că nu s-ar supăra dacă ar folosi acei bani pentru a-i lua lucrurile necesare fetiței sale, în loc să-i folosească pentru a-și procura droguri lui și soției sale.

„Un mesaj direct pentru cel care mi-ai ciordit din casă. Fratelo, eu mă bucur că am putut să-ți fiu alături, să-ți ajut familia, să nu ți-o las să moară de foame, așa cum te-ai plâns la mine, ți-am dat bani de fiecare dată când mi-ai cerut și știam că mai ciordești de la mine din casă așa, câțiva leuți, nu știu ce, n-am fost supărat și nici de data asta n-am fost supărat că mi-ai luat, cam multicei bani, dar nu i-ai luat pe-ai mei, i-ai luat pe-ai lu' soru-mea și asta mă supără pentru că aia a muncit prin străinătate prin Norvegia, ca să câștige și ea niște bani. De aici m-am supărat, pe ai mei puteai să-i furi și ai luat cam multicel de data asta și ai luat și de la soru-mea și ce să-ți zic...Să-ți fie rușine când mă vezi de acum, să lași capul în jos că, dacă o să mai am ocazia să, nu știu, să te ajut, n-o să mai ai ajutorul meu, pentru că nu-l mai meriți. Nu știu ce să zic ca să nu vorbesc urât. Mi-e milă de fetița ta, mi-e milă de ea, că de ea îmi era milă, că nu ești în stare și ești un puturos și stai toată ziua în casă și nu faci nimic. Se știe, toți apropiații mei cred că știu despre cine vorbesc, să nu mă mai privești în ochi când mă vezi. Sunt și musculos așa și sunt și de la țară puțin și dau rău cu pumnul. Nu dau, că mi-e milă de tine, lasă, măcar să-i cumperi ei, să nu-ți iei droguri de banii ăia și tu, și nevastă-ta, măcar să-i iei Pampers la copilul ăla, să-ți fie rușine”, a spus Jador într-un filmuleț pe TikTok.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!