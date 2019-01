Vasile Muraru, de urgență la spital! "Nu părea nimic grav"

Dacă Valentina Fătu și-a pierdut vocea și a fost nevoie să facă pauză vocală, starea lui Vasile Muraru a fost mult mai gravă.

"Eu am fost doar foarte răgușită, fără răceală", a spus Valentina Fătu în cadrul unei interviu la Teo Show.

"Nu părea grav. M-am făcut bine pentru că am intrat în panică. Am ajuns la spital și am făcut 2-3 perfuzii! Nu puteam să joc. Făcusem efort foarte mare! O oră și 20 de minute în ger, la minus 6 grade, la Lipova", a spus și Vasile Muraru în emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D.

Dezvăluire cutremurătoare a lui Vasile Muraru: "M-am născut mort"

Născut pe 14 noiembrie 1956, Muraru a avut prima cumpănă a vieţii încă din momentul în care a venit pe lume. “Spuneţi că v-aţi născut la ţară?”, a fost întrebat Muraru de reporterul de la site-ul life.ro. “De fapt m-am născut la Piatra Neamţ, mort”, a dezvăluit actorul de la Teatrul de Revistă.

Dezvăluire cutremurătoare a actorului Vasile Muraru: "S-a chinuit maică-mea, a început travaliul la comună şi a ajuns la oraş"

“Păi s-a chinuit maică-mea, a început travaliul la comună şi a ajuns la oraş. Părinţii mei erau foarte tineri, aveau 19 ani amândoi. Au decis să o opereze pe maică-mea, să-i facă cezariană şi după operaţie, de oboseală, eu nu mai mişcam, m-au aruncat pe o tablă acolo şi au zis că sunt mort. A venit o doamnă doctor care nu ştiu cu ce mi-o fi dat, ce mi-a făcut, că am început să orăcăi”, a mai spus Muraru.