Vasile Muraru, zi de naștere la pat! "Nu m-am așteptat la chestia asta, că dacă știam poate mai așteptam"

Vasilie Muraru este unul dintre cei mai iubiți și apreciați actori ai teatrului românesc.

În momentul de față, este director general al Teatrului de Revistă ”Constantin Tănase” din București, lucru de care este mândru.

Luna aceasta a împlinit vârsta de 65 de ani, dar actorul nu a putut să-și serbeze pe cinste propria aniversarea din cauza simpotomelor adverse, cauzete de cea de-a doua doză de vaccin.

Vasile Murau[Sursa foto: Facebook]

Vasilie Muraru, bolnav de ziua sa

Vasile Muraru a mărturisit că, ar fi amânat cea de-a doua doză de vaccin, dacă ar fi știut ce simptome va avea. Actorul a mai afirmat că s-a simțit extrem de rău și că a avut reacții adverse, cum ar fi febră, frisoane, dureri de cap, musculare și multe altele.

"Nu m-am așteptat la chestia asta, că dacă știam poate mai așteptam. Dar cert e că vreo două sau trei zile am zăcut.

Vasilie Muraru va organiza comemoarea Stelei Popescu, la patru ani de la trecerea artistei în neființă

Temperatură, frisoane, amețeli, dureri musculare, ce mai, tot tacâmul. În loc să petrec, am zăcut! Dar ce să faci, atunci când e neapărată nevoie să faci un lucru? Treci și prin foc, și prin apă", a declarat Vasile Muraru pentru impact.ro

Marele actor a mai declarat că va organiza un moment pentru a marca cei patru ani, de când regreta actriță, Stela Popescu, a părăsit această lume.

Vasilie Muraru va pune la dispoziție, cabina regretatei, în semn omagial, îndemnând fanii actriței să vină, în semn de respect pentru Stela Popescu.

"Acum nu prea e timp de distracție. Săptămâna viitoare avem marcarea unui moment special, patru ani de la plecarea dintre noi a Stelei Popescu și trebuie să fim pregătiți. Bucureștenii care doresc să vină să vadă cabina fostei noastre mari actrițe, sunt așteptați. Noi am pus-o la punct, inclusiv cu lucruri din garderoba sa impresionantă, la câte roluri a interpretat pe scena acestui teatru. Doar timpurile astea să ne ajute, căci cu pandemia asta nu mai știi ce e permis și ce nu este", a mai declarat Vasile Muraru, pentru sursa menționată mai sus.

Care este latura pe care o ascunde Vasile Muraru de ochii fanilor:"Am încercat s-o țin în frâu cum am putut"

Vasilie Muraru mărturisește că una dintre calitățile lui este timiditatea. Actorul mărturisește că de-a lungul carierei sale a încercat să ascundă această latură, dar nu i-a ieșit de fiecare dată.

"Ce să fac? Asta a fost una dintre calitățile mele. Timiditatea, pe care am încercat s-o țin în frâu cum am putut. Uneori mi-a ieșit, alteori nu. Însă știți ce mi-a ieșit cel mai tare? Rolurile de polițist. Aici cred că i-am făcut concurență serioasă colegului Garcea", a mai declarat Vasile Muraru pentru aceeași sursă.

Actorul a mai anunțat că luna viitoare, Galele Savoy vor fi dedicate numelor mari ale teatrului românesc, care au trecut în neființă, cum ar fi Stela Popescu, Cristina Stamate și Nae Lăzărescu.