Vasile, singurul elev de la țară care a luat 10 la Evaluarea Națională, în Iași! Și-a plătit singur meditațiile: „M-am simțit mândru”

Anul acesta, la Iași, etapele Evaluării Naționale s-au încheiat cu 16 medii de 10. Printre elevii silitori ai județului se numără și Vasile Amăriuței.

Tânărul provine din mediul rural, acolo unde a și studiat și de unde s-a clasat în topul elevilor care au urmat școli de prestigiu de la oraș.

Vasile Amăriuței, elev de zece la Evaluarea Națională

De când se știe, Vasile Amăriuței a fost un elev foarte silitor, în ciuda neajunsurilor de acasă, iar odată cu înaintea în școală, tânărul a decis să își pună toți banii de bursă la bătaie pentru a avea rezultate excepționale.

Astfel, un semestru întreg, Vasile a făcut pregătire la Limba și Literatura Română, materie de care se temea, la matematică descurcându-se de minune singur, învățând la clasă ori din temele pe care profesorii le dădeau la

școală.

Și așa a reușit să își împlinească părinții, mama sa spunând că niciodată nu l-a pus să învețe, ci dorința de a evolua a venit din partea copilului.

”Chiar nu am stat așa de el: învață, învață! Doar i-am zis: învață pentru tine și viitorul e al tău. Eu sunt femeie de serviciu, la școală. Așa! Dar tot timpul am crezut că educația te va face mare. Îți dă o cale, îți arată un drum și atunci trebuie să înveți. Mi-a zis: mama, eu cred că nu o să fac față la română și o sa am nevoie de pregătire. Eu tot l-am încurajat și i-am zis: nu cred că ai nevoie. El a zis: Dar plătesc eu din bursa mea. Vreau eu să fac. Și atunci am căutat un profesor, dar a făcut o oră de pregătire pe săptămână”, a spus mama elevului, Mihaela Amăriuței, notează DIGI24.

Astfel, cu voință, ascultând sfaturile mamei, Vasile a ajuns să fie singurul elev din mediul rural, din județul Iași, care a luat zece pe linie la Evaluarea Națională, lucru ce i s-a părut și lui ireal. Dar care, în final, l-a făcut să nu mai dea crezare vorbelor care au devenit, parcă, o tradiție, cum că la țară nu se învață ca la oraș.

”Mi-am făcut toate temele pe care mi le-a dat la școală și am făcut aproape un semestru, mai puțin de un semestru, pregătire la română. În rest, nimic special, doar m-am pregătit cu ce mi-au dat de la școală. Nu prea îmi venea să cred, dar am verificat de mai multe ori și mi-am dat seama că chiar am luat 10 la ambele. Nu e adevărat ca în școlile din mediul rural nu poți să atingi performanță maximă”, a spus Vasile Amăriuței.

În urma primirii rezultatelor, la care spera, dar care l-au surprins în totalitate, Vasile spune că a fost cuprins de un amalgam de sentimente. Bucuria și mândria pentru reușitele de care a dat dovadă, contrar prejudecăților, l-au făcut să se simtă în al nouălea cer, fiind clasat printre elevii școlilor de top de la oraș.

”M-am simțit mândru de mine că am văzut acolo numai Emil Racoviță și Național și toate liceele bune din Iași și eu de la școală din Voinești”, a mai completat elevul de zece.