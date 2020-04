In articol:

Vasile Târb era recunoscut de către localnici ca fiind pedofil, dar oamenii legii nu au fost interesați să ia măsuri împotriva lui până când cazul nu a fost mediatizat.

Vasile Târb era cunoscut de localnici ca fiind pedofil, dar nimeni nu a luat legătura cu oamenii legii

O persaoană din Aghireșu Fabrici, care nu a vrut să i se dezvăluie identitatea, a trimis mai multe materiale poronografice din casa pedofilului de 53 de ani, la redacția Ziarul Clujean. Omul a povestit că în urmă cu două săptămâni a fost în casa lui Vasile Târb și a găsit mai multe fotografii ale unor minori, după care a sunat la 112. Cu toate că le-a povestit anchetatorilor prin ce a trecut și le-a arătat și dovezi, oamenii legii au admis că știau că minorii merg în casa pedofilului pentru a se juca pe calcualtor.

„Are și acum minori în casă. La fiecare are poză și data. Eu știu prin ce am trecut și l-am suspectat. Am și o înregistrare audio. Îi pune să se urce peste el”, a povestit omul pentru reporterii Ziarul Clujean.

Abia după ce jurnaliștii au sesizat Inspectoratul de Poliție Județean Cluj oamenii legii au percheziționat casa lui Vasile Tarb.

„Vorbeau polițiștii în fața blocului că au ridicat laptopuri, aclculatoare și tot ce e electronic. Ziceau băieții că s-au găsit filmulețe și poze cu copii în tot felul de situații. Nici nu poți spune cum că-i rușinos, foarte rușinos. Doamne, apără și păzește că e Săpămâna Patimilor”, a declarat o vecină de-a pedofilului.

Procurorii au declarat că au găsit o mizerie de nedescris în casa pedofilului și nu au putut percheziționa decât o cameră, urmând ca și celelalte să fie verificate.

Bărbatul este acum acuzat de corupere de minori și act sexual cu un minor și va fi dus în fața judecătorilor în cursul zilei de vineri, 17 aprilie.