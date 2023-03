Vasilică Ceterașu și soția lui nu mai dorm în același pat! Vestea dată chiar de artist, la scurt timp după ce soția lui a născut. Au luat hotărârea asta împreună: „Nu mai este ce a fost înainte”

In articol:

Vasilică și Amalia Ceterașu formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Interpretul de muzică populară și partenera sa de viață s-au căsătorit în anul 2016, atunci când au avut parte de o nuntă de poveste în Maramureș, la care au luat parte peste 1500 de persoane.

Cu aproape șapte ani în urmă a venit pe lume și primul copil al cuplului, o fetiță pe nume Selena Maria care a devenit lumina ochilor violonistului. Iată însă că, cu câteva săptămâni în urmă, Vasilică Ceterașu și Amalia Ursu au devenit pentru a doua oară părinți, după ce partenera interpretului a născut doi băieți gemeni. Din acel moment, viața cuplului s-a schimbat, iar cei doi parteneri au luat o decizie inedită.

Viața lui Vasilică Ceterașu și a Amaliei s-a schimbat după ce aceștia au devenit părinți pentru a doua oară

În momentul în care Amalia a născut pentru a doua oară, atât ea cât și Vasilică au avut parte de un adevărat șoc.

Pentru că pe tot parcursul sarcinii li s-a spus că urmează să aibă încă două fetițe, celor doi nu le-a venit să își creadă ochilor în momentul în care pe lume au venit doi băieței.

Totuși, sexul celor doi nou-născuți nu schimbă cu nimic iubirea pe care artistul și soția sa le-o oferă acestora. De când familia lui s-a mărit, Vasilică spune că este un bărbat cu adevărat împlinit și extrem de implicat în creșterea și educarea tuturor copiilor săi.

Pentru că viața cu doi bebeluși nu este însă deloc ușoară, în casa lui Vasilică s-a mutat temporar soacra acestuia, care o ajută foarte mult pe Amalia cu cei doi băieți.

Această hotărâre a schimbat dinamica din dormitorul vedetei, astfel că acesta nu mai doarme acum cu partenera sa de viață.

Interpretul de muzică populară spune că a luat această decizie de comun acord cu Amalia, așa că acum Vasilică doarme cu fiica sa, în timp ce soția sa se ocupă mai mult de gemeni, împreună cu mama ei.

„Este super „meseria” de tătic! Noroc cu soacra mea că a venit la noi și ne mai ajută acum. De când a venit soacră-mea la mine eu cu soția dormim separat, ea cu soacra și gemenii, iar eu cu fiica noastră, Selena. Acum dimineața mă trezesc la prima oră, o duc pe Selena la școală, la balet, la gimnastică, pentru că fiica noastră are diverse activități sportive, iar eu că am mai mult timp liber ziua mă ocup de dânsa.

Sunt un bărbat împlinit. Am tot ce vreau de la viață! Copiii s-au născut prematur dar sunt bine. Primul copil la naștere a cântărit 2,40 kilograme iar acum are 2,50 kilograme iar al doilea s-a născut cu 2,70 kilograme și acum are 3 kilograme. Sunt bine, cresc, mănâncă.

Mi s-a schimbat și programul de somn. Acum ne punem la somn la 09.00 – 09.30 nu cum făceam înainte la 00.00 – 01.00. Mai stăteam pe Tik-Tok, Instagram, Facebook... Nu mai este ce a fost înainte”, a declarat Vasilică Ceterașu pentru Click!

