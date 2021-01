Vata minerala este unul dintre cele mai importante materiale izolante!

Principalul scop al acestor elemente de izolatie, este acela de a izola termic. Insa, desi, majoritatea izolatiei din cladiri este utilizata in scopuri termice, ofera si solutii pentru problemele acustice, de incendiu si chiar de impact. Dupa etansarea adecvata a aerului, izolatia este cea mai importanta caracteristica a cladirii pentru confort si eficienta energetica. Fara o izolatie adecvata a imobilul dumneavoastra, va trebui sa investiti in dispozitive costisitoare de incalzire si racire care consuma mai multa energie electrica si nu numai, facturile pentru intretinere crescand considerabil.

Unele dintre cele mai comune materiale utilizate pentru izolare sunt vata de sticla , polistirenul, spuma de uretan, vata minerala si asa mai departe. Eficacitatea izolatiei este evaluata prin valoarea R, care este raportul dintre diferenta de temperatura pe un izolator si transferul de caldura pe unitate de suprafata pe unitate de timp prin ea.

Specialistii in izolatie folosesc termeni precum „anvelopare termica” pentru a descrie spatiul conditionat din interiorul unei cladiri potrivite pentru oameni. Lipsa fluxului de aer natural intr-o cladire creeaza necesitatea unei ventilatii mecanice si a unei umiditati ridicate, ceea ce duce la condens, materiale putrezite si cresterea microbiana, cum ar fi mucegaiul. O izolatie corespunzatoare joaca un rol extem de important in acest sens.

Un pod termic este punctul prin care se permite conducerea caldurii. Podurile termice sunt create atunci cand materialele izolante slabe, cum ar fi sticla si metalul, creeaza o cale de comunicare constanta intre diferentele de temperatura.

Inginerii pot minimiza transferul nedorit de temperatura prin reducerea zonei sectiunii transversale a podului sau prin cresterea lungimii podului.

Daca construiti o cladire intr-un climat rece, obiectivul dumneavoastra este sa reduceti fluxul de caldura din

cladire. Pierderile de caldura pot fi reduse prin instalarea unor ferestre eficiente dar si prin utilizarea unor elemente izolante pentru podele, pereti, tavand sau acoperis, de cea mai inalta calitate. Daca construiti o cladire intr-un climat cald, cea mai mare sursa de energie termica este radiatia solara. Coeficientul de castig al caldurii solare, o masura a transmitantei solare a caldurii, trebuie luat in considerare. Puteti reduce castigul solar prin implementarea acoperisurilor de culoare deschisa, a vopselei cu reflexie termica si a geamurilor acoperite special.

Intr-o casa rezidentiala, cel mai important este izolarea tavanului si a acoperisului, urmata de pereti, podele si conducte de apa. In cladirile comerciale mari, usile, bucatariile, baile si holurile de intrare trebuie, de asemenea, sa fie izolate corespunzator pentru a preveni daunele cauzate de intemperii si pentru a mentine intretinerea scazuta. Nu numai ca izolatia poate reduce costurile si poate mentine confortabil constructia pentru cei din interior, dar poate proteja si mediul impotriva emisiilor inutile de gaze cu efect de sera si poate garanta confort sporit si facturi minime pentru a putea pastra o temperatura potrivita interioara.

O solutie extrem de utila in materie de izolatii, este vata minerala, solutie care este din ce in ce mai populara in ziua de astazi, tocmai datorita faptului ca preturile de achizitie sunt extrem de avantajoase iar calitatea acestui material si eficienta dovedita in timp, este extrem de mare.

Fie ca aveti nevoie de materiale izolante pentru un imobil care urmeaza sa fie ridicat ori pentru un imobil mai vechi care necesita restaurare, atunci pentru dumneavoastra, exista magazinul online e-izolatii.ro. Aici la numai o simpla apasare de buton distanta, gama de produse este una extrem de variata, vata minerala reprezentand doar o mica parte din totalul produselor disponibile pe site. Practic, pe e-izolatii.ro puteti gasi toate tipurile de materiale izolante pentru locuinta dumneavoastra, astfel incat sa va puteti crea tot confortul de care aveti nevoie, confort la propriu cat si la figurat, inclusiv un confort financiar sporit luna de luna, in special pe timpul sezonului rece.

Principalele categorii de produse disponibile pe e-izolatii.ro sunt urmatoarele:

Pachet termosistem fatada

Pachet termoizolatii mansarda

Izolatii seminee

Izolatii tehnice

Termosistem fatada

Izolatii acoperisuri si mansarde

Izolatii fatada ventilate

Izolatii pereti de compartimentare

Izolatii fundatii

Izolatii acoperisuri tip terasa

Izolatii pereti exteriori tip casete metalice

Izolatii plansee si pardoseli

Prin acest magazin online va sunt puse la dispozitie doua solutii prin care puteti comanda produsele necesare pentru a va putea duce planurile la bun sfarsit. Astfel, fie puteti opta pentru o comanda telefonica, fie prin intermediul online-ului, chiar prin site-ul e-izolatii.ro. Metoda telefonica se rezuma la faptul ca puteti suna la numarul afisat pe site unde veti intra in legatura cu unul dintre operatorii e-izolatii.ro. Metoda recomandata prin care puteti comanda produsele necesare, este cea online, prin simplul fapt ca puteti vizualiza simplu si rapid produsele, precum si informatii extrem de utile cu privire la cele necesare. Metoda plasarii unei comenzi online este una mult mai simpla si mai sigura si de asemenea, la nevoie puteti apela la echipa e-izolatii.ro pentru consultanta necesara astfel incat la final sa puteti lua cea mai buna decizie pentru nevoile pe care le aveti.

Utilizarea unor materiale izolante de calitate si potrivite nevoilor pe care le aveti este extrem de importanta, iar daca va numarati printre aceia care doresc produse de calitate si la preturi corecte, sunteti invitati sa accesati e-izolatii.ro si cu siguranta aici puteti gasi exact ceea ce aveti nevoie.