Sadio Mane [Sursa foto: Instagram]

In articol:

Sadio Mane câştigă 8.6 milioane de euro pe an la Liverpool, însă acest fapt nu-l împiedică pe jucătorul de fotbal să facă gesturi de omenie. Jucătorul lui Liverpool este unul dintre băieții buni din fotbal. Acesta face lucruri remarcabile, de fiecare dată când are ocazia. Atacantul ajută, în timpul liber, chiar și la curăţenia băilor din moschee.

"Sadio trece din când în când pe la moschee. Acasă are un Bentley, dar când vine aici conduce o maşină normală. Niciodată nu caută să fie în centrul atenţiei şi în niciun caz nu este un om arogant. De câteva ori chiar ne-a ajutat la final să curăţăm băile din moschee", a dezvăluit imamul, citat de Football Talk.

Sadio Mane construieşte un spital din banii lui

Sadio Mane este unul dintre oamenii cu suflet mare. Acesta a povestit lucruri din copilăria lui, în cadrul documentarului său, ”Made in Senegal”, lansat în aprilie. Acolo, Mane a mărturisit faptul că urmează construirea unui spital din fondurile sale. "Îmi aduc aminte cum sora mea s-a născut acasă pentru că la noi în localitate nu există un spital. A fost o situație extrem de tristă pentru toată lumea. Voi oferi bani pentru a se construi unul ca să le oferim oamenilor o speranță”, a spus Mane pentru The Guardian.

Sadio Mane[Sursa foto: Instagram]

O fotografie impresionantă a fost surprinsă cu Mane și telefonul lui spart. Imaginea cu fotbalistul de 27 de ani a devenit virală pe rețelele de socializare la începutul acestui an. Vedeta lui Liverpool a fost surprinsă umblând cu telefonul spart. Este un semn al modestiei de care a dat dovadă jucătorul de fotbal, care câștiga 150.000 de lire sterline pe săptămână.

”Eram înfometat și trebuie să muncesc pe teren. Am supraviețuit unor vremuri grele, am jucat fotbal desculț. Nu am o educație și multe alte lucruri, dar cu ce câștig astăzi îi pot ajuta pe oamenii mei.

Am construit școli, un stadion, am furnizat haine, încălțăminte și mâncare pentru oamenii care sunt într-o sărăcie extremă. În plus, dau 70 de euro pe lună pentru toți oamenii din regiuni sărace ale Senegalului”, a spus Mane, citat Daily Star.