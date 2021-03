In articol:

Vedete care au adoptat copii şi le-au oferit o familie iubitoare.

Vedete care au adoptat copii şi le-au oferit o familie iubitoare

Vezi cine sunt persoanele publice cu suflet mare care au înfiat un copil.

Printre vedetele cu suflet mare din România, care au adoptat un copil şi i-au oferit acestuia o şansă la o nouă viaţă amintim de: Teo Trandafir, Elena Cârstea, Horia Brenciu, Luminţa Anghel, Dragoş Bucur şi soţia sa, Dana Nălbaru, Oana Sârbu şi Marius Lăcătuş.

Teo Trandafir şi Maia

Maia este fiica adoptată a lui Teo Trandafir, lucru pe care vedeta nu i l-a ascuns niciodată. Cele două sunt prietene bune. În prezent, fata are 16 ani şi este o adevărată domnişoară.

Citeste si: Teo Trandafir, întâmplare inedită la prima întâlnire cu Corneliu Vadim Tudor. Mulți ani nu l-a avut niciodată invitat în emisiune: "Ne-am cerut scuze reciproc, mai ales el mie"

Teo Trandafir şi Maia

"S-a născut așa, nu percepe altfel. Chiar o întreba o tipă cum e să fii fata lui Teo Trandafir, și eram și eu de față și mi-am dat seama că nu îmi pusesem problema atât de serios pe cât ar fi trebuit. Și i-a explicat doamnei respective că sunt avantaje, dar și dezavantaje, faptul că tu trebuie să demonstrezi mai mult decât alții, că tu trebuie să fii mai puțin contestabilă, pentru că se presupune că tu ești fata lui Teo Trandafir și că ție ți se cuvin anumite lucruri" a declarat vedeta Kanal D.

Elena Cârstea şi Sanda

Elena Cârstea este foarte mândră şi de cele două fiice ale sale, Sanda şi Adriana, pe care le-a adoptat de la orfelinat atunci când erau foarte mici.

Citeste si: Elena Cârstea se confruntă cu probleme de sănătate! Ce s-a întâmplat cu celebra cântăreață: „Am rămas fără dinți”

Elena Cârstea şi Sanda

Citeste si: Noi restricţii la nivel naţional în weekend. Joi se decide dacă magazinele vor fi închise la 16.00, iar circulaţia restricţionata după 20.00- bzi.ro

Celebra lor mamă a renunțat la muzică și s-a reprofilat: ”Lucrez la o agenţie imobiliară şi am ales acest loc de muncă întrucât îmi oferă un program flexibil şi îmi permite să petrec mai mult timp cu familia”, a spus Elena Cârstea, care s-a mutat în America în 2006, unde locuiește cu fetele și cu soțul ei, Glenn Muttart.

Horia Brenciu şi Toma

Horia Brenciu şi soţia sa, Alice Dumitrescu l-au înfiat pe Toma în 2014. Artistul a împiedicat-o pe mama naturală a copilului să îl avorteze garantând că el şi soţia sa îl vor înfia.

Horia Brenciu şi Toma

"Alice era gravidă cu Maria, iar Andreea avea 8 ani. Când am devenit tatăl lor oficial, Maria avea 7 ani şi Andreea, 15 ani. Îmi spun şi Horia, şi tati, dar şi tato. Acum, Maria are 20 de ani, Andreea, 28 de ani. În 2012, pe 1 noiembrie, a venit pe lume fetiţa noastră, Mina, care are 7 ani şi dragul nostru Toma vă salută la cei 5 ani ai lui… Auzisem de la nişte cunoştinţe de familie despre o tânără domnişoară care vrea să avorteze, şi atunci am făcut toate demersurile. Am zis: 'Nu-l avortează, îl vrem noi!'. Soţia mea a fost cu ea peste tot. Era minoră. I-am asigurat toate elementele unei naşteri normale. După ce a născut, Alice l-a adus acasă. Am făcut toate hârtiile necesare", a povestit Horia Brenciu.

Luminiţa Anghel şi David

Luminiţa Anghel şi fiul său adoptiv, David Puşcaş, nu au o relaţie prea fericită în prezent. David Pușcaș a povestit la un moment dat că are un respect pentru Luminița Anghel, chiar dacă el nu are o relație atât de apropiată cu artista. În ultimii anii cei doi s-au mai distanțat, își vorbesc și se văd destul de rar.

Luminiţa Anghel şi David

" Am noroc că am oameni, prieteni super ok lângă mine. Știi, pe de o parte ți se dă, pe de alta ți se ia. La mine, dacă familia n-a fost lângă mine, au fost prietenii. Și chiar sunt prieteni adevărați. Citisem în presă la un moment dat că mama îmi virează bani în nu știu ce cont. De când a început pandemia, eu ma întrețin 100% singur.

Mama nu-mi trimite bani în cont, mă descurc să mă întrețin singur”, a declarat David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, pentru Ciao.

Dragoş Bucur şi Roxana

Dragoş Bucur şi partenera lui de viaţă, Dana Nălbaru, au decis să adopte o fetiţă în anul 2017. Cei doi soţi mai au împreună doi copii biologici.

Dana Nălbaru şi Roxana

„Acum, ea este perfect integrată în familie, suntem foarte bine cu toții și sunt foarte fericită că mi-a dat Dumnezeu puterea asta de a înțelege, de a o înțelege pe ea, pentru că a trecut pitică prin niște lucruri destul de grele. Roxana este foarte drăguță, este un copil care se poate face foarte plăcut și e foarte veselă și foarte plină de viață. Vrea să cunoască tot”, a mărturisit Dana într-o emisiune TV.

Oana Sîrbu şi Alex

Oana Sîrbu este foarte mândră de băiețelul ei, Alex Stelian, care a împlinit 11 ani. Este foarte atentă cu el și îl ajută inclusiv cu temele de școală. Asta deoarece vrea ca micuțul să ajungă departe cu studiile.

Oana Sîrbu şi Alex

„Îl ajut mai mult la materiile umaniste. Fac cu el la limba română. E foarte dificil, materia avansează rapid și dacă nu învață în fiecare zi ce se predă la școală, se aglomerează. Trebuie să-i verificăm, să le fim alături. Nu ne putem baza doar pe școală. El nu e la after school, dar rămâne câteva ore după la școală, unde-și face temele. Eu îl verific acasă la engleză, la gramatică. Facem și la muzică. La matematică nu mă pricep, dar are pe cineva care-l ajută”, a spus Oana Sîrbu potrivit viva.ro.

Marius Lăcătuş şi Dominique

Dominique Lăcătuș este unicul copil al lui Marius Lăcătuș, cel mai titrat jucător din istoria Stelei. Dominique a fost înfiată pe când avea 5 ani și a locuit în Spania, alături de părinți.