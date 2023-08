Vedete cu copii celebri! Ei sunt tinerii care se bucură de faimă, datorită părinților lor | EXCLUSIV

In articol:

Când părinții sunt vedetă, automat și copiii lor devin persoane publice. Unii dintre ei au profitat puțin mai mult de acest lucru și și-au construit și ei la dânsul lor, o viață în lumina reflectoarelor. Iată care sunt aceștia.

Alexia Eram, fiica Andreei Esca

Alexia Eram a apărut în diverse contexte cu mama ei și s-a hotărât să devină influencer. Totuși, nu are în plan să urmeze cariera Andreei Esca, explicându-ne și motivul.

"Nu aș vrea să fiu la pupitru. Mi se pare serios pentru mine să prezint știrile, dar la TV, cine știe, să prezint, să am o emisiune, de ce nu actriță, nu mă deranjează. Dar nu la știri.", a mărturisit Alexia Eram, în exclusivitate, la WOWnews.

Radu Ștefan Bănică Jr., fiul lui Ștefan Bănică Jr.

Radu Ștefan Bănică a moștenit calitățile tatălui său de artist și a mers tot pe această filieră. După ce a terminat facultatea de actorie, acum s-a lansat pe piața muzicală. Într-un interviu din trecut, a povestit cum s-a transformat viața lui de când a devenit persoană publică, datorită succesului lui Ștefan Bănică Jr..

"Mi-am dat seama că hopa...de acum ar cam trebui să fiu atent. Eu mereu am fost atent, în primul rând din respect față de familia mea, de numele pe care îl port. N-am avut nicio abatere, mereu am avut grijă.(...) Prima dată când am cântat cu tata a fost la Sala Palatului. Aici e foarte amuzantă povestea, pentru că el a vrut să îl acompaniez cu pianul. Mi-a luat multu curaj să îi zic dacă n-ar vrea să cântăm. Mi-a zis bine, hai cântă. El e pus pe treabă, e foarte profi. Nu mă lua ca fiul lui, ci ca pe un coleg. Nu mai am teama că dacă se implică există comentarii, pentru că ele există mereu, o să spună că m-a băgat, că m-a scos, dar eu îi spuneam abia după ce luam castingul.", a mărturisit Radu Ștefan Bănică, la Duet.

Carmina Vârciu, fiica lui Liviu Vârciu

Carmina este pasionată de TV, urmând în prezent facultatea de jurnalism. Aceasta are același umor și voie bună precum tatăl ei, Liviu Vârciu, și au o relație foarte bună. Carmina ne-a spus la un moment dat și cum reacționează tatăl ei când pune piciorul în prag.

"Mai pune piciorul în prag, ce să faci asta e? Dar, are un mod de a pune piciorul în prag foarte drăgălaș. Nu e genul ăla de tată furios, e ok. Sunt mândră de tata din toate punctele de vedere. Tot timpul am susținut ideea că parcă e fratele meu mai mare, nu tata. Bine, avem momente și de tată fiică, dar mai mult ca frate-miu. Mai pune câteodată piciorul în prag, ce să faci, asta este, dar are un mod de a pune piciorul în prag foarte drăgălaș, să zic așa. Adică nu e genul ăla de tată furios", a mărturisit Carmina Vârciu, în exclusivitate, la WOWnews.

Sarah Prodan, fiica Anamariei Prodan

Anamaria Prodan este unul dintre cele mai mediatizate personaje media. Implicit, Sarah Prodan, una dintre fiicele ei, s-a expus și ea în spațiul public. Cele mai multe declarații le-a oferit după ce părinții ei au divorțat, subiect care a aruncat presa în aer.

"S-a schimbat viața noastră de când a plecat (n.r. Laurențiu Reghecampf). Nu prea îmi place mie să vorbesc despre asta. Ce s-a întâmplat e problema mamei și noi suntem oarecum implicați, dar el a plecat. Pentru mine, poate nu toată lumea simte la fel, mama poate are altă opinie, nu mai există în viața mea, așa că nu pot să îmi creez eu o viață cu el, acum că el a plecat. Acum noi trebuie să ne adaptăm la viața noastră fără el și rolul meu acum e cum să o fac pe mama fericită și să se simtă că e puțin mai în largul ei. Până la urmă au trecut 15 ani de când e cu el, dar ne are pe noi și cred că e destul. L-a iubit mult mama. Eu sunt ca ea. A suferit, s-a consumat, s-a topit.", a spus Sarah Prodan, la Fiță cu Adiță.

Betty Salam, fiica lui Florin Salam

Betty Salam este fiica celebrului manelist Florin Salam. Și-a dorit de mică să urmeze cariera tatălui său și iată că i-a reușit. În ultimul timp, Florin Salam s-a confruntat cu grave probleme de sănătate, iar Betty a explicat ce i se întâmplă.

„Tata este un om foarte muncit. El muncește de la 14 ani, a trecut prin alte situații, supărări și încercări de la Dumnezeu. El este un om puternic și a știut să treacă prin orice, din rău să facă bine. A trecut prin multe faze, muncă, oboseală, stres, toată lumea agățată de el, era normal să cedeze și să fie epuizat. Cu toate acestea, Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că este bine, lângă noi și vreau să fie întotdeauna cea mai bună variantă a lui.”, a declarat Betty Salam, pentru WOWnews.

Karmen și Adriana Minune, fiicele lui Adrian Minune

Surorile Minune au urmat și ele o carieră muzicală precum tatăl lor, Adrian Minune, iar acum sunt în atenția presei atât cu talentul muzical, cât și cu familiile lor. Adriana ne spunea mai demult că a decis să își schimbe numele de scenă din Simionescu în Minune, explicându-ne și motivul.

"Mai nou, numele meu e Adriana Minune, l-am schimbat. Mi s-au scris foarte multe chestii pe Instagram, că la un concurs de muzică am zis că numele tatălui meu este o povară. Probabil oamenii au înțeles greșit sau ceva de genul, dar nu m-am referit la faptul că eu îl reneg pe tata. Eu îl iubesc din toată inima mea, am crescut cu muzica lui la propriu, în casă. Până la urmă tot fata lui Adrian mi se zice. Chit că sunt eu Adrian Simionescu sau Adriana cu doi de n sau Adriana cu doi de a, tot fata lui Adrian mi se spune. Deci, Adriana Minune. Eu cred că e un lucru bun.", a declarat Adriana Simionescu, la WOWnews.

