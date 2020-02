Anual, în ultimii 5 ani, au fost înregistrate peste 20.000 de sesizări de loviri și alte violențe îndreptate împotriva femeilor, acesta fiind însă doar vârful iceberg-ului, cazurile fiind, probabil, de cinci sau zece ori mai multe.

Acum șapte ani, Alexandra Stan susținea că a fost călcată în picioare de iubitul ei. Interpreta hitului „Mr. Saxobeat” susţinea că managerul ei, Marcel Prodan, cu care a avut „o aventură”, a călcat-o în picioare (la propriu) din cauza neînţelegerilor financiare. Cântăreaţa a declarat că Prodan, unul dintre poliţiştii din videoclipurile sale, deţinea controlul asupra banilor primiţi de la concerte şi o exploata pentru a avea încasări tot mai mari (se estimează că vedeta primea între 20.000 şi 30.000 de euro per spectacol).

Ana Maria Georgescu susține că a fost traumatizată de Florin Chilian, ea povestind că la numai 19 ani a trecut printr-o experienţă tulburătoare din cauza căreia a ajuns la psiholog. „Spunea că m-a bătut pentru că mă iubeşte, poate că îi era teamă să nu mă piardă, cred că un bărbat poate să bată o femeie din iubire, ştie că altfel nu are cum să o ţină sau să o deţină. În societatea de astăzi confundăm iubirea cu posesivitatea”, a declarat ea pentru „Poveştiri Adevărate”.

În 2005, prezentatoarea TV Dana Războiu a divorţat de Ovidiu Brânzan, după ce l-a acuzat că a agresat-o fizic. ”Subsemnata Războiu Dana susţin că în seară zilei de luni, 25.07.2005, am fost agresată fizic de soţul meu, Brânzan Ovidiu. Menţionez că acesta m-a lovit de mai multe ori cu pumnii şi picioarele”, a fost declaraţia Danei Războiu la poliţie, cu privire la tatăl primului ei băiat.

Cântăreața Lora a trecut şi ea prin clipe dramatice. Într-o emisiune, ea a povestit, fără să dea nume, cum un fost iubit a terorizat-o ani de zile. "Ultima dată când am suferit foarte tare am urlat în pernă şi m-am ascuns în baie, stăteam înghesuită şi am plâns ca un copil mic", a mărturisit Lora.

Mădălina Pamfile a avut o relaţie cu un fotbalist al FCSB violent. Pamfile s-a iubit, mai multe luni, cu Gabi Matei şi a îndurat şi ea agresiuni din partea sportivului. "Mădălina are trei tăieturi de cuţit pe antebraţ! Se învoiau de la emisiune pentru că erau bătute!", povestestea un cunoscut realizator tv.

Nici Simona Traşcă nu a avut o viaţă prea uşoară cu unul dintre bărbaţii cu care s-a iubit. Întreaga Românie îşi aminteşte cum blonda a fost bătută în direct, la televizor, la emisiunea „Acces direct”, de către un fost iubit, Miguel de Italia. Momentul s-a petrecut sub ochii telespectatorilor, după ce Miguel i-a reproşat Simonei că îi datorează 30.000 de euro. Aceasta nu a mai suportat jignirile aduse de fostul iubit şi l-a lovit. Miguel nu s-a lăsat mai prejos şi i-a dat Simonei un pumn în faţă şi a tras-o de păr.

Larisa Drăgulescu şi-a acuzat în 2008 soţul că a lovit-o de nenumărate ori şi că, acest lucru s-a întâmplat și în faţa copiilor. La câteva luni după scandal şi după ce Larisa a dat publicităţii imagini în care apărea cu faţa vânătă, ea şi gimnastul au hotărât să se despartă.

Simona Sensual a avut mult de pătimit în timpul relaţiei cu Nicu Maharu. „Nu mă bătea până mă băga în spital, dar stăteam câteva zile în casă izolată. Am o personalitate dificilă şi autoritară şi aşa am decis să mă despart. Maharu nu m-a respectat în cei 10 ani cât am fost împreună”, a povestit blonda.

O prietenă de-ale Anamariei Ferenț povestea la Kanal D că fosta cântăreaţă fusese bătută de Marcel Toader şi chiar a pierdut o sarcină din această cauză. „Era slabită şi suparată, mi-a povestit tot prin ce a trecut. Marcel a secat-o de puteri şi de bani. A stat câteva luni la mine şi şi-a revenit fizic, am admirat-o pentru asta. A avut un fel de depresie, i-am admirat felul de a fi. Mi-a zis că Marcel a bătut-o, că a pierdut o sarcină din cauza asta. Nu e normal să faci asta“, a spus pictorița și cântăreața Mariana Calfa.

Fosta soţie a lui Horia Moculescu, Mariana Moculescu, s-a plâns, de mai multe ori, că este bătută de iubitul ei, Cristi Marin. Mariana Moculescu a fost la rândul ei acuzată de Cristi că îl bate, iar un conflict între cei doi s-a derulat şi în faţa unui club. Cei doi s-au înjurau, s-au zgâriat şi pălmuit, fiind despărţiţi după câteva minute bune.

Ion Cojocea, zis şi „Boschet“, a bătut-o pe Andreea Spătaru în vara anului 2008, la câteva luni după ce ei se despărţiseră. „Boschet“ a tras-o de păr şi i-a vandalizat maşina, Andreea scăpând datorită unor martori care au aplanat conflictul.

În adolescenţă, Bianca Drăguşanu s-a îndrăgostit de un bărbat mult mai în vârstă ca ea, numai că iubirea dintre cei doi s-a sfârşit prost. Bianca a fost bătută de acel bărbat atât de tare, încât a stat în comă câteva zile, iar în ultima vreme au tot apărut informații că ar fi fost agresată și de soțul ei, Alex Bodi.

Daniela Crudu a mai avut o experiență cumplită și cu fotbalistul Mihai Costea. „Numai ele (n.r. Daniela Crudu şi Mădălina Pamfile) ştiu cât au suferit şi cum abia veneau la emisiune pentru că erau maltratate. Mă sunau să se învoiască pentru că le era ruşine să apară aşa. Mi-au povestit tot şi eu am vorbit cu Giovani şi cu Victor Becali să îi liniştească pe cei doi. Cruduţa nu mai merge la prezentări şi nu poate face nimic pentru emisiune că nu îi dă voie. Eu am vrut să merg personal la poliţie să depun reclamaţie”, a povestit Dan Capatos.

Daniela Crudu, bătută din gelozie

”Daniela este, acum, ceva mai bine. E adevărat că este vânătă, este umflată la față, că nasul i-a fost afectat și o mai supără, dar, din fericire, nu mai are alte dureri. Adică, la corp, este ceva mai bine acum. Zilele viitoare vom merge la medicii ei, să vedem ce se va face, probabil va fi și operată de domnul Vitalie, medicul ei. Dar asta vom vedea, aici trebuie să vorbească medicii, nu mă pricep eu”, ne-a spus, în exclusivitate, Ana, sora victimei furiei iubitului, Daniela Crudu. Mai mult decât atât, ne-a dezvăluit Ana, sora Danielei Crudu, totul a pornit din motive greu de explicat. ”Nici noi nu înțelegem de ce a bătut-o pe Daniela. Ca de obicei, a pornit dintr-o ceartă aiurea, dar pe un fond de gelozie, cu băutură, lucrurile s-au petrecut cum s-au petrecut. Are ordin de restricție acum, să sperăm că lucrurile se vor așeza. Daniela este, acum, mai bine și la nivel psihic, dar tot este șocată de ceea ce s-a petrecut”, ne-a mai spus Ana, sora Danielei Crudu.

Daniela Crudu a ajuns la Urgențe

În noaptea de sâmbătă spre duminică, un incident șocant a zguduit lumea bună a Capitalei, Daniela Crudu fiind victima unui eveniment înfiorător. Mai exact, Daniela Crudu a ajuns la Urgente, la Spitalul Universitar din Capitală, desfigurată în urma unei agresiuni. Cu mâinile și picioarele făcute praf, bătută cu sălbăticie, Daniela Crudu a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Universitar din Capitală, vedeta fiind, fără îndoială, agresată în timpul nopții. Culmea, ea fusese, până să ajungă la Urgențe, la un eveniment într-un restaurant de lux din București, alături de cea mai bună prietenă ale sale, Mădălina Pamfile. Acolo, Daniela Crudu, conform postările ei de pe Instagram, a avut parte de o seară cât se poate de plăcută, cu muzică și dans.

Daniela Crudu a solicitat intervenția Poliției după ce a fost bătută

“La data de 09 februarie a.c., în jurul orei 5:30, Secția 25 Poliție a fost sesizată prin apel 112 de către o femeie, de 30 de ani, cu privire la faptul că este agresată fizic de iubitul ei. Polițistii sosiți la fața locului, au luat legătura cu persoana vătămată care și-a rezervat dreptul de a depune plângere la acel moment. Femeia a fost transportată la o unitate spitalicească pentru în grijiri. Polițiștii s-au sesizat din oficiu și continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de loviri și alte violențe”, se arată în comunicatul oferit de oficialii Poliției din Capitală.