Vedetele, probleme cu copiii lor! Ce au recunoscut Oana Roman și Ilinca Vandici la „Consilier de vedete”, noua emisiune marca WOWbiz.ro

Felicia Akkaya este noul consilier al vedetelor și gata să le rezolve persoanelor publice toate problemele legate de cei mici. Primul episod al emisiuni „Consilier de vedete” a avut premiera astăzi, 14 februarie 2022, și le-a avut în prim-plan pe Oana Roman, Ilinca Vandici, dar și pe

o mamă care avea mari probleme cu băiețelul său care îi fura bani din portofel. Mamă, profesor, psiholog, dar și specialist în parenting, Felicia Akkaya, le-a îndrumat pe toate trei în ceea ce să facă pe mai departe.

Oana Roman nu o poate dezvăța pe Isabela să doară cu ea sau Marius Elisei

În urmă cu puțin timp, într-un interviu televizat, Oana Roman s-a lăudat că nu a citit cărți în ceea ce privește creșterea copiilor și a decis să o educe pe Isabela exact așa cum a știut ea mai bine și a făcut o treabă minunată. Un singur lucru o nemulțumește la fiica ei. Se pare că micuța Isa nu vrea să doarmă singură.

„Eu nu prea am citit multe despre parenting și nu prea m-am documentat. Am încercat să o cresc pe Isabela cu niște principii foarte sănătoase pe care și eu am avut norocul să le primesc de la părinții mei. Din cauza asta am crescut-o intuitiv și să știi că este un copil foarte echilibrat. Sunt momente în care mă întreb dacă fac bine, pentru că nimeni nu e perfect. Din punctul meu de vedere, singura problemă pe care o avem cu Isabela este că, deocamdată, încă nu reușit să o convingem să doarmă singură și nu știu cum să o facem să o dezvățăm să doarmă cu unul din noi”, spunea Oana Roman într-un interviu.

Felicia Akkaya i-a explicat vedetei de ce fiica ei nu s-a dezvățat încă să doarmă cu părinții și care sunt primii pași pe care Oana trebuie să-i facă pentru a o convinge pe fiica ei să doarmă fără ea sau Marius Elisei.

„E normal ca Isabela să-și dorească să doarmă cu unul din voi, face parte din acel confort pe care copilul îl găsește vizavi de părinte. Nevoia de a fi în siguranță i-au fost păstrată în acești 8 ani și să doarmă cu unul dintre voi este nevoia primordială. Dacă tu își dorești să îi imprimi un obicei prin care ea să să doarmă singură, îți recomand să nu o faci brusc. Încearcă să fixezi un timing. De exemplu, când o să împlinești vîrsta de... ar fi bine ca tu să începi să dormi singură, pentru că ești suficient de mare”, este o parte din răspunsul Feliciei Akkaya.

Zian, fiul Ilincăi Vandici, nu vrea să se joace cu copii de vârsta lui

Prezentatoarea „Bravo, ai stil” întâmpină și ea greutăți când vine vorba de fiul ei. Ilinca Vandici a întrebat-o pe Felicia Akkaia de ce fiul ei preferă compania copiilor mai mari sau a adulților.

„Este în regulă că preferă să se joace cu copiii mai mari decât el sau poate chiar preferă compania adulților și nu compania copiilor de aceeași vârstă?”, a fost întrebarea pusă de Ilinca Vandici.

„E normal pentru Zian să-și dorească să se joace cu copii mai mare decât el sau cu adulții. Obișnuim să spunem că atunci când vine un copil cumva îl înconjoara, îl copleșește, îi urmărește toate necesitățile, în așa fel încât acel copil ajunge să fie religia casei. Zian este religia casei, el este obișnuit să fie ascultat, să i se îndeplinească cererile și atunci e mult mai simplu să colaboreze cu copii mai mari care îl înțeleg sau îi dau prioritatea sau chiar cu adulții, decât cu copii de vârsta lui”, a fost răspunsul dat de moderatoarea emisiunii „Consilier pentru vedete”.

