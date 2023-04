Vedetele vin cu meniul la control! Cine alege fițele și cine preferă meniul tradițional pentru masa de Paște. Am aflat ce gătesc divele | EXCLUSIV

In articol:

Paștele este una dintre cele mai bune ocazii din an în care să strângi la masa toată familia. Vedetele s-au pregătit și ele intens pentru acest moment și au rețete proprii pentru bucatele pe care urmează să le servească la masa de sărbători.

Ouăle roșii nu lipsesc niciodată, nu lipsesc nici băuturile fine, dar nici salatele și legumele de sezon. Dacă printre celebrități se numără persoane care nu mănâncă miel, există și iubitorii de carne știu exact cum să o prepare să poftești doar când te gândești la ea.

Dacă în Noaptea de Înviere se duc la slujbă, în Duminica Mare și vedetele se așează la masă cu toată familia așa că WOWbiz.ro a aflat, în exclusivitate, ce au pregătit pentru această zi și care sunt felurile lor preferate.

Saveta Bogdan, expertă în pască și cozonaci

Saveta Bogdan va petrece anul acesta Paștele în București. Deși putea să meargă la fiica sa în America, artista a decis să mai amâne puțin plecare, iar de sărbători va petrece cu bucate tradiționale și cântări.

Interpreta de muzică populară știe bine ce se gătește pentru masa de Paște, însă are rețete proprii pentru pască și cozonac, fiind nelipsite de sărbători.

"Voi sta acasă de Paște. Vreau să mă pregătesc așa cum se obișnuiește. Eu îmi fac pasca mea, cozonacii mei. Îmi place să îmi fac eu singură toate bucatele acestea", a mărturisit Saveta Bogdan, pentru WOWbiz.ro.

Adriana Bahmuțeanu, meniu sănătos de Paște

Vedeta va petrece Sărbătorile în familie, iar de masa de Paște nu lipsesc niciodată ouăle roșii. Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit, pentru WOWbiz.ro că cei mici le vopsesc și sunt decorate de toate familia.

Pentru masa din Duminica Mare, familia s-a pregătit cu bucate tradiționale, însă nu vor lipsit nici legumele de sezon ca ridichile și ceapa verde. Dincolo de asta, salatele sunt vedetele pe masa Adrianei Bahmuțeanu.

"Ouăle roșii nu lipsesc de pe masa de Paște în niciun an. Nu suntem așa cu mâncarea. Facem o ciorbă, mai punem niște salate, brânză, ridichii și nu lipsește nici ceapa verde", a explicat Adriana Bahmuțeanu, pentru WOWbiz.ro.

Drobul nu lipsește niciodată de la masa Loredanei Chivu

Frumoasa blondină ne-a mărturisit că sărbătorile sunt unul dintre acele momente din an în care toată familie se strânge la masă. De cele mai multe ori, diva petrece Paștele în localitatea natală și știe bine că acolo se va întâlni cu toți cei dragi.

Drobul nu lipsește niciodată de pe masa de Paște și este categoric printre preparatele îndrăgite de cei mai mulți dintre români.

"Niciodată nu lipsește de pe masa de Paște drobul, ouăle roșii și în general toate mâncărurile pe care le gătește mama", a povestit Loredana Chiviu, pentru WOWbiz.ro.

Mariana Ionescu Căpitănescu își amintește cu drag de mâncarea copilăriei

Pentru Mariana Ionescu Căpitănescu cea mai bună mâncare de Paște era cea din copilărie. După zilele de post, frații gustau în sfârșit din toate preparatele pe care le gătea mama și se bucurau din plin de fiecare bunătate pe care o așteptaseră cu sufletul la gură.

"Noi mergeam la munca de la câmp, iar când veneam seara acasă, cu două trei zile înainte de paște, pe străzi se simțeau toate mirosurile de la mâncăruri pe care le preparau gospodinele.

Era o bucurie pentru că știam că urma să gust din acele preparate extraordinare. Noi, când eram mici, obișnuiam să spunem că cel mai bine mâncam în ziua de Paște. Cea mai bună mâncare era atunci și eram cei mai răsfățați", a dezvăluit Mariana Ionescu Căpitănescu.

Lui Mihai Trăistariu are cine să îi gătească

Artistul ne-a dezvăluit că are deja propria rețetă de ouă roșii, însă doar pe acestea le face singur. Când vine vorba de preparatele tradiționale, Mihai Trăistariu se descurcă bine și fără efort căci are mulți prieteni și vecini pasionași de bucătărie care îi trimit an de an ciorba, cozonac sau alte bunătăți.

"Ouăle le vopsesc singur și mai primesc de la prieteni și vecini ciorbe, pentru că eu nu mă pricep. În rest, le am pe toate, dar carnea de miel nu îmi place și chiar îmi este și milă de ei. Eu distribui mesaje toată luna înainte de Paște ca oamenii să nu ucidă și să nu mănânce mieii", a povestit Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

Anca Serea gătește tradițional de Paște

În familia Ancăi Serea și a lui Adrian Sînă nu lipsește mâncarea tradițională de Paște. Vedeta gătește pentru toată familia și după zilele de post îi va surprinde pe toți cei dragi.

"Copiii se duc la biserică în Noaptea de Înviere, pregătim și vânătoarea de oușoare, ca în fiecare an. De gătit am să tradițional clar", a spus Anca Serea, pentru WOWbiz.ro.

