Vera Miron de la Survivor România, dezvăluiri șocante despre Maria Chițu: „Era geloasă pentru că...”

Vera de la Survivor România, prima apariție televizată după eliminarea din competiție. Fosta Războinică a fost propusă spre eliminare de către Albert Oprea, decizie care a înfuriat-o pe brunetă. Albert nu a fost singurul coechipier cu care Vera nu s-a înțeles.

Invitată în platoul emisiunii Teo Show, Vera a vorbit și despre conflictele pe care le-a avut cu Maria Chițu. Războnica susține că fosta ei colegă era foarte geloasă pe ea și se bucura atunci când pierdea puncte. Deoarece s-a apropiat foarte mult de Albert în ultima perioadă, ceilalți concurenți din echipa albastră evită să se împrietenească cu Maria.

„Maria mi se pare puțin frustrata. Ea mergea în junglă și plângea. Plângea pentru că nu știa să se integreze. Nu știa să vorbească cu echipa. Maria era geloasă că toată lumea se înțelegea bine cu mine. Ea se bucura atunci când pierdeam punct sau când nu puteam să intru pe traseu.

Tot ce am de zis despre ea este că era puțin geloasă pe mine, puțin mai mult. Ea a avut o problemă cu Marius și cu Andrei. Era geloasă pentru că Andrei și Marius vorbeau cu mine, iar ea îl simpatiza foarte mult pe Marius, mereu spunea „vai, ce drăguț e Marius!”.

Din echipa Războinicilor nu o suportă nimeni pe Maria, în afară de Albert. Eu, de când am intrat, nu am avut niciun conflict cu nimeni. Sindy e un om extraordinar, abia aștept să vină acasă, să stăm împreună. Chiar mi-a spus „Ce mă fac dacă pleci tu și rămân singură cu Maria?!” (…) Eu nu am dormit între Maria și Sindy, asta e o minciună, o să se vadă pe cameră că am dormit între Marius și Sindy. Ei și-au luat pătura și s-au retras”, a declarat Vera de la Războinici, la Teo Show.

Vera Miron a răbufnit la adresa lui Albert Oprea, după ce a propus-o spre eliminare

Vera Miron a fost dezamăgită de ieșirea din competiție, după ce a fost propusă spre eliminare de către Albert Oprea. Bruneta susține că este un om fals, care i-a promis inițial că nu o va nominaliza.

„Am avut o conversație cu el și mi-a spus că i-a părut rău că m-a votat prima oară, acum nu-i înțeleg falsitatea față de mine. E un om foarte fals și de-asta echipa nu e cu el. Mi-a spus că nu o să mă mai voteze dacă iese favoritul publicului. Mi se pare un om fals, nu știu cum cei de acasa îl votează favorit”, a declarat Vera Miron.