Vera, primele declarații după ce s-a întors în România. ”Războinica”, dezamăgită de Albert: ”L-am considerat prietenul meu” EXCLUSIV

Vera a fost eliminată, de curând, din competiția fenomen Survivor România 2021. Fosta războinică a ajuns, sâmbătă, în România, acolo unde a fost întâmpinată de băiețelul ei, dar și de cei dragi. Vera a primit multe flori din partea celor care o iubesc, iar într-un moment de răgaz ne-a dezvăluit că-și dorea foarte mult să mai rămână la Survivor.

Vera a recunoscut că ea l-a considerat un prieten pe Albert, cel care a și nominalizat-o spre eliminare. ” Este cel mai frumos sentiment. Îmi pare rău că nu am putut sta mai mult, să demonstrez ceea ce pot eu...La eliminarea mea, votul publicului. Cum am spus și la Consiliu. Dacă Albert nu mă vota și nu era votul lui Albert...consider că meritam să stau mai mult în continuare și să arăt tot ce pot. Îmi pare rău că am ieșit.

Îmi pare rău că am băgat ceartă între ei. Din câte am înțeles, Sorin și Albert s-au certat din cauza mea. Mi-am dat seama de Albert, că eu l-am considerat prietenul meu, chiar dacă am avut două săptămâni în această competiție. De fapt nu a fost așa, m-am înșelat”, a declarat Vera, pentru Wowbiz, direct din aeroport.

Vera Miron a răbufnit la adresa lui Albert Oprea la Survivor România

Din postura de preferat al publicului, Albert Oprea a nominalizat-o pe Vera Miron, pentru că, spune el, așa e cel mai bine pentru echipa Războinicilor .

„ Eu eram cel mai potrivit să fiu nominalizat, dar din păcate trebuie să nominalizez eu. Nu-mi place situația asta. Deși m-am atașat mult de persoana asta și mi-a dovedit că este o luptătoare, am observant niște accidentări și cred că ar fi bine pentru echipă să o nominalizez pe Vera”, a spus Albert.

Vera Miron a fost furioasă de nominalizarea lui Albert Oprea, pentru că, susține ea, Războinicul i-ar fi promis că nu o va mai scoate în față la vot. „Am avut o conversație cu el și mi-a spus că i-a părut rău că m-a votat prima oară, acum nu-i înțeleg falsitatea față de mine. E un om foarte fals și de-asta echipa nu e cu el. Mi-a spus că nu o să mă mai voteze dacă iese favoritul publicului. Mi se pare un om fals, nu știu cum cei de acasa îl votează favorit”, a spus Vera Miron.