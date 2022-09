Verdictul pe care medicii i l-au dat lui Rică Răducanu: „Mi-e tare frică”. Ce se va întâmpla cu fostul fotbalist

In articol:

Rică Răducanu este unul dintre cei mai buni fotbaliști pe care țara noastră i-a avut, dar acesta se numără și printre cei mai îndrăgiți foști sportivi din domeniul fotbalului.

Din nefericire, de mai mult timp, Rică Răducanu se confruntă cu probleme de sănătate, în zona genunchilor, pe care a încercat să le rezolve, însă fără rezultat.

Fostul sportiv a apelat la ajutorul tratamentelor prescrise de medici, însă și la remedii naturiste, dar acestea nu au dat roade.

Fostul portar a explicat că știe exact ce are, iar problema lui va putea fi rezolvată doar prin proteze la ambii genunchi, având în vedere că a încercat să se vindece prin diferite metode.

Citeste si: "Doar la morgă mai trece!" Boala de care suferă Rică Răducanu. Se luptă cu ea de ani de zile: "Am făcut tratament și tot felul de terapii"

Citeste si: Ce să pui în portofel pentru a avea noroc. Ce spun specialiștii?- kfetele.ro

Citeste si: Scandalul „Visarion Alexa” ia amploare după o nouă acuzație de agresiune din partea altei enoriașe. Ce a pățit aceasta- bzi.ro

”Am fost toată vara, la tratament, în stațiunea Neptun, acolo fac de când eram sportiv de performanță, dar am fost și la marele centru din Mangalia, unde se tratează soția mea, dar nu merge cu nimic. Tot cu picioarele am probleme, cu genunchii, doctorul mi-a zis clar ce am și că fără proteze la ambii genunchi nu are ce să-mi facă.”, a declarat Rică Răducanu, pentru ego.ro

„Nu vreau să mă operez”

De asemenea, Rică Răducanu a mai spus că trebuie să ajungă și la operație în cele din urmă, căci nu mai există nicio posibilitate de a se face bine, însă îi este tare frică de intervenția chirurgicală.

Citeste si: Rică Răducanu, reacție neașteptată despre divorțul Simonei Halep cu Toni Iuruc: „Tată, când nu te mai vezi cu lunile, mai găsești pe altcineva”

”Nu vreau să mă operez căci trebuie, mai apoi, timp de șase luni, să învăț să merg din nou. S-au dus dracu cartilagiile, trebuie proteze, dar mi-e tare frică de operație!”

, a mai spus Rică Răducanu, pentru sursa menționată anterior.

Rică Răducanu