Veronica a fost condusă pe ultimul drum! Imagini de la înmormântarea influenceriței din Chișinău

Veronica a fost condusă pe ultimul drum [Sursa foto: Instagram] 15:24, iun 13, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Veronica Todorova, influencerița din Chișinpu, a fost condusă pe ultimul drum, vineri, 12 iunie. Tânăra în vârstă de 24 de ani avea tot viitorul înainte. Familia și prietenii bloggeriței sunt încă în stare de șoc, după ce au aflat că Nica s-a aruncat de la etajul 14 al blocului în care locuia.

Tânăra era singură în locuință la momentul respectiv.

Imagini și videoclipuri de la înmormântarea Veronicăi au început să circule pe rețelele de socializare. Ea a fost condusă pe ultimul drum de către familie și prieteni, care au adus buchete imense de flori în memoria tinerei. Cazul Veronicăi ridică în continuare foarte multe suspiciuni, iar cei care au cunoscut-o susțin că nu ar fi fost în stare să recurgă la un asemenea gest extrem. O filmare apărută recent în mediul online a dat ancheta peste cap, unde se poate observa că în apartamentul Nicăi se mai afla cineva.

Mai mulți tineri au venit să își ia rămas bun de la Veronica Todorova [Sursa foto: KP.md]

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

Fostul iubit al Veronicăi, mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „Nu-mi vine să cred...”

Ion Frunză, cunoscut de urmăritorii săi drept Ivan, a avut o relație de mai bine de un an cu Veronica, tânăra de 24 de ani din Chișinău care s-a sinucis. El a transmis un mesaj pe pagina sa de Instagram, în care și-a exprimat supărarea și șocul în urma acestei vești.

Citeste si: Filmarea care schimbă totul! Influencerița din Chișinău a fost împinsă de la etajul 14? „A aruncat-o...”

„Am fost cu Nica într-o relație de un an. Era o domnișoară plină de viață și nici până acum nu-mi vine să cred că a plecat. Îmi este jale de mama ei, asta e foarte dureros pentru un părinte, chiar acum stau cu mama mea și suntem șocați de ceea ce s-a întâmplat. Nu prea am discutat cu ea în ultimul timp, dar vă spun cum este. Mă simt așa prost. Când am aflat vestea rea, parcă mi-a dat cu ceva în cap. Scriu în story tot ce am pe suflet și vă îndemn să aveți grijă de voi și să nu repetați aceleași greșeli”, a scris fostul iubit al bloggeriței, pe Instagram.

Veronica Todorova a fost condusă pe ultimul drum [Sursa foto: Captura Video]