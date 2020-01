Veronica din Blegești a venit la București alături de soțul ei care o acuză de infidelitate și cu toate acestea, se pare că femeia nu se linștește. Viorel, soțul ei, spune că Veronica a lipsit mai multe ore din camera de hotel în care erau cazați împreună. Bărbatul a intrat la bănuieli și este ferm convins că a comis-o iar, mai ales că a suprins-o cu niște bărbați necunoscuți.

Vulpița a petrecut mai bine de patru ore în fața hotelului, alături de bărbații misterioși

„Am vorbit la hotel, dar nu e sigură pe ce spune. Aseară s-a dus afară din hotel, a stat cam patru ore. Mi-a spus că se duce să mănânce semințe jos, acolo mai erau niște băieți. Eu am luat-o de jos și am întrebat-o ce a căutat acolo. Ea mi-a zis că merge acasă, dar că are pe altul cu mașină și bani.", a spus Viorel.

Veronica din Blăgești și-a susținut punctul de vedere și a spus că în ciuda aventurilor ei, ar vrea să rămână cu Viorel.

"Nu m-am sărutat cu nimeni. N-am intrat deloc în cameră, am stat în fața hotelului. N-a intrat nimeni în cameră, nu. Rămân cu Viorel.", a recunoscut Veronica, în cadrul unei emisiuni tv.

Însă, Viorel mai are multe de suportat, pentru că Veronica a renăscut și este pusă pe distracție. Aseară, Vulpița s-a dus în studioul lui Tzanca Uraganul să dea o probă de dans. Soția vulpiță a spus că este visul ei să îl cunoască pe Tzanca, așa că reporterii unei emisiuni tv i-au îndeplinit dorința. Ajunsă în fața lui Tzanca Uraganul, Veronica din Blegești a ajuns la o concluzie:, a spus vulpița.

Întrbată de manelist care este relația ei cu soțul, Veronica din Blegești a recunsocut cu zâmbetul pe buze că l-a înșelat și că nu se mai înțeleg atât de bine de când bărbatul a aflat de aventurile ei.