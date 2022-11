Vescan și-a anunțat revenirea pe scenă. Artistul a avut o pauză din cauza unei boli: „Nu mai dispar, vă promit”

In articol:

Vescan este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi din țară și generații întregi îi fredonează melodiile sale. Vedeta a mărturisit de curând că va reveni pe scenă, după pauza de aproximativ 2 ani și jumătate.

Vescan revine pe scenă

Artistul a povestit și despre boala cu care s-a confruntat.

Într-o apariție TV, Vescan a declarat că nu își va dezamăgi fanii și va reveni pe scenă. De asemenea, artistul a dezvăluit și motivul pentru care și-a luat pauza de aproximativ 2 ani.

Vescan le-a promis fanilor că de această dată nu va mai dispărea din lumina reflectoarelor. Mai mult decât atât, artistul a mărturisit că a decis să ia pauza de aproximativ 2 ani și jumătate în momentul în care țara noastră a intrat în pandemie. De asemenea, vedeta a recunoscut că nu a luat pauză de la muzică, în tot acest timp, ci doar de la studio. Vescan a scris în continuare versuri, iar acum revine în forță cu peste 20 de piese.

Citește și: Vescan a dat totul din casă! A vorbit pentru prima dată despre viața sa amoroasă: „Am fost cam norocos”

Citeste si: Cine este Theo Rose. ”Totul vine din copilărie. Toate lucrurile de care m-am temut atunci când eram copil și pe care am încercat să le ascund sub preș de-a lungul timpului"- kfetele.ro

Citeste si: S-a trezit din comă după 12 ani, însă primele cuvinte au îngrozit familia și medicii. Ce a spus tânărul- bzi.ro

„ Acum nu o să mai dispar, vă promit!(...) În momentul în care a lovit pandemia am zis că avem cu toții niște probleme mai mari decât să cânte lăutarul, vorba aia.(...) Eu cântam deja de 13 ani și era momentul să fac și eu o pauză. Am peste 20 de piese scrise, adică pauza asta e cu ghilimele pauză, că nu am publicat nimic”, a mărturisit Vescan, într-o emisiune TV.

Vescan, declarații despre boala cu care s-a confruntat

Cântărețul a lipsit 2 ani și jumătate din lumina reflectoarelor, din cauza pandemiei, însă acela nu a fost singurul moment dificil pentru el. Vescan s-a confruntat cu o sinuzită care i-a dat bătăi de cap și care a ținut trei luni și jumătate. Artistul a avut emoții și s-a simțit stresat când a trebuit să aștepte 12 ore pentru un rezultat, însă a răsuflat ușurat când a aflat că nu are probleme grave de sănătate.

Citește și: Boala care l-a făcut pe Vescan să ia o pauză de la muzică. L-a ținut aproape trei ani departe de scenă: "Am slăbit și atunci s-a activat și chestia asta"

„ Eu am lipsit doi ani și jumătate din ochii publicului și sinuzita a ținut trei luni și jumate.(...) Au fost 12 ore în care a trebuit să aștept niște rezultate, pentru mine am fost 5 zile.(...) Suntem bine, sănătoși, îi mulțumesc lui Dumnezeu”, a mai adăugat Vescan.

Vescan revine pe scenă [Sursa foto: Instagram]