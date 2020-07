In articol:

Mai mult decât atât, în ultima vreme, apăruse zvonuri explicite despre logodna lor, lucru pe care, la acea vreme, cu jumătate de gură, l-a negat Mădălina Ghenea.

Cu toate acestea, chiar dacă majoritatea oamenilor se așteptau ca relația dintre Mădălina Ghenea și multimiliardarul Leonardo Maria Del Vecchio să fie una de durată, în ultima perioadă, lucrurile dintre ei s-au înrăutățit. ȘI, mai mult chiar, cei doi au decis, măcar pentru o perioadă, să ”ia o pauză” în relație, lucru confirmat, de altfel, și de postările subtile ale frumoasei Mădălina Ghenea.

”Mulți dintre voi mă întrebați tot timpul de ce nu m-am căsătorit niciodată. Voi încerca să răspund cât mai bine. Personal, aș prefera să îmbătrânesc singură decât în ​​compania oricărui bărbat pe care l-am întâlnit până acum. Nu mă simt singură, incompletă sau neîmplinită, dar nu vorbesc despre asta. Se pare că îi enervează pe oameni - în special pe bărbați. Singur nu este un status, este un cuvânt care mai bine descrie o persoană care este îndrăznește să trăiască și să abordeze viața fără să depindă de alții. Muncește din greu, devine ceva în viață, dar căsătoria nu este o garanție și nu crede că un bărbat îi poate asigura garanții financiare. (...)

Iubirile vieții mele sunt fiica și mama mea. Nu mă simt de parcă ar trebui să fiu căsătorită. Nu spun niciodată și dacă ceva se schimbă, îmi pare rău că vă dezamăgesc pe toate, dar nu vă voi anunța, îmi voi păstra viața privată, dar deocamdată îmi dedic viața fiicei mele, muncii mele, prietenilor, familiei mele. Poate că nu am fost niciodată atât de deschisă, nu am vorbit niciodată despre viața mea privată, dar am simțit că aceste cuvinte pot servi drept sfat pentru unii dintre voi, sunt rare și s-ar putea să nu se mai întâmple niciodată”, a explicat Mădălina Ghenea.

Cum l-a cunoscut Mădălina Ghenea pe Leonardo Maria Del Vecchio

Mădălina Ghenea pare să fie mai fericită ca niciodată și o arată, în ultima vreme, cât poate de des, secretul zâmbetului ei fiind, pare-se, iubitul mai tinerel, multimiliardarul Leonardo Maria Del Vecchio.

Mădălina Ghenea și Leonardo Maria Del Vecchio s-au cunoscut, susțin sursele noastre, prin amicii comuni pe care cei doi le au în lumea modei, doar că, la acea vreme, frumoasa româncă se iubea cu un milionar elvețian. Doar că, de curând, Mădălina Ghenea și dealerul de artă elvețian care îi dăruise chiar și un inel de logodnă s-au despărțit, iar Leonardo Maria Del Vecchio a simțit nevoia să se apropie de focoasa brunetă pentru a o consola. Iar de la consolare, la iubire a mai fost doar un pas, Mădălina Ghenea descoperind în multimiliardarul italian un suflet pe placul ei, motiv pentru care, acum, chiar dacă nu se afișează încă împreună, par să fie foarte îndrăgostiți și să își petreacă timpul în Italia, în locații care mai de care mai exclusiviste.

Interesant este însă că că cei doi nu sunt deloc deranjați de diferența de vârstă dintre ei, Mădălina Ghenea fiind cu șapte ani mai vârstnică decât bărbatul cu care se spune că ar avea, acum, o relație. Doar că, spun sursele noastre că diferența de șapte ani nu părea să conteaze prea mult, având în vedere că Leonardo Maria Del Vecchio are un istoric amoros interesant, fiind, pare-se, mare amator de fotomodele cunoscute în întreaga lume.