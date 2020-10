Silviu Mircescu și iubita lui [Sursa foto: Instagram]

Silviu Mircescu este un actor foarte apreciat din România, care continuă să aibă tot mai multe proiecte. Acum, el este pregătit pentru un nou capitol din viața lui. Iubita actorului, Laura, a născut seara trecută un băiețel. Prima imagine cu cel mic a fost făcută public de cei doi pe paginile lor de Instagram. Iubita actorului a postat o fotografie cu fiul ei de pe patul de spital.

„Te-am dorit atât de mult, te iubesc atât de mult, am plâns cu tine de atâtea ori, ai venit cu toată lumina din lume in viața mea. Îți mulțumesc, dragul meu Antonio, ca mi-ai devenit echilibru și fericire. 20 Octombrie 2020 este singura zi din viața mea când toate lucrurile încep sa aibă un sens.

Da, fiule, o sa stam treji nopțile, o sa plângi, mititelule și eu nu o sa știu de ce, o sa obosim amândoi și o sa ne enervam, o sa zâmbim și o sa ne jucam. Dar sunt pregătită sa învăț și sa cresc odată cu tine. Cu dragoste, mama”, este mesajul emoționant transmis de iubita lui Silviu Mircescu.

Prima footgrafie cu Antonio, fiul lui Silviu Mircescu și al logodnicei sale [Sursa foto: Instagram]

Irina Deaconescu, probleme după ce a născut o fetiță: „Era să leșin”

Irina Deaconescu a născut pe 17 octombrie o fetiță pe care, împreună cu iubitul ei, au decis să o numească Victoria. La o zi după naștere, iubita fotbalistului Cristian Manea a avut probleme de sănătate

„Am vrut să fac pe smechera și era să leșin... Eu abia astăzi m-am ridicat din pat și am mers cât am putut eu pe aici (...) M-am dus să fac și eu un duș, chinul de pe lume că am zis că n-am nevoie de ajutor că fac singură totul și când am venit să-mi pun pijamaua era să leșin, efectiv nu ajungeam la butonul de panică!”, a spus ea, pe pagina ei de Instagram.

