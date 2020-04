In articol:

Simina de la Puterea dragostei a intrat în linie dreaptă! Frumoasa graviduță mai are puțin până când îl va aduce pe lume pe băiețelul ei, pe micuțul Dominic. ”Sunt atât de nerăbdătoare, abia aștept să devin mămică, am senzația că nu mai vine acel moment. Număr orele, mai ales de când a început luna aprilie. Nu voi naște natural, am ales să fac o operație de cezariană, pentru siguranța mea și a copilului. Doctorul a fost cel care mi-a spus, inițial, că nu pot naște natural, dar nici nu voiam asta, pentru că, sinceră să fiu, îmi era frică. Vreau să fie totul în regulă și niciun nor negru să nu îmi umbrească această fericire”, a declarat fosta concurentă din show-ul amoros, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro în urmă cu puțin timp.

Simina se gândește la naștere și nu mai bagă în seamă faptul că a pus câteva kilograme în plus, iar uneori are momente când spune că nu mai are același fizic ca în perioada în care a cunoscut-o Alex Zănoagă.

”Nu mă simt bine câteodată, mă simt grasă și mai puțin atrăgătoare. M-am îngrășat 17 kilograme, dar sunt sigură că voi slăbi mult și repede... Pentru Dominic, însă, aș face orice, așa că aceste kilograme în plus nu mă deranjează foarte tare. Oricum, nu îmi fac probleme în această privință! La naștere, voi da jos în jur de 10 kilograme, iar George, cumnatul meu, are un studio pregătit, și mă va antrena atât pe mine, cât și pe soția lui, care și ea va deveni și ea mamă curând, imediat ce medicul îmi va permite să fac mișcare”, a mărturisit Simina într-un video exclusiv pe youtube-ul WOWbiz.ro. Ea recunoaște totuși că îi este greu să se deplaseze și nu mai suportă căldura.

Pe de altă parte, fosta concurentă a luat în calcul tot ce trebuie pentru internarea în spital. ”În principiu, mă voi duce la clinică fără a avea ceva la mine. Mi s-a spus clar că am totul acolo și nu este nevoie de altceva, doar strictul necesar, un prosop personal, papuci, pastă de dinți.... Sper să fie totul bine”, a declarat Simina pentru WOWbiz.ro!

Totuși, frumoasa femeie are un regret. Simina de la Puterea dragostei va naște singură. În premieră pentru WOWbiz.ro, ea a spus clar ce i-a menționat medicul. ”Mi-aș fi dorit foarte mult să îl am pe Alex lângă mine, însă doctorii au interzis prezența persoanelor străine în clinică din cauza pandemiei de coronavirus. În atari condiții, el nu va putea să mă vadă, să filmeze momentul, așa cum ne-am dorit! Însă, trebuie să respectăm legea, tot ce a impus guvernul în această perioadă. Sper ca totul să fie bine, să stau puțin în clinică și să vin cu Dominic acasă, sănătoși”, a declarat Simina pentru WOWbiz.ro